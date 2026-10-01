Radiant Trace Park

Описание

Изысканный жилой комплекс в JVC. Резиденция Trace Park встречает жителей атмосферой сдержанной элегантности, где комфорт становится естественной частью повседневной жизни. Панорамные виды и спокойная приватная обстановка создают ощущение уединенного пространства, а продуманный дизайн интерьеров наполняет каждый день гармонией и уютом. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых тонах. - Здание уже полностью готово к заселению. - Резидентам доступны: тренажерный зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до торговых центров Circle Mall и Mall of the Emirates и гольф-клуба Emirates Golf Club, за 20 минут – до международной ярмарки Global Village, районов Dubai Marina и Dubai Downtown и пляжа Jumeirah Beach. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.