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Radiant Trace Park

Burj Sabah Tower, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Radiant Real Estate
Площадь
от 27 м² до 80 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 126 191 $от 3 838 $/м²

График платежей *

При бронировании
100%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    100%
Item 1 of 2
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
27
126 191
4 592
1 спальня
47
191 397
3 997
2 спальни
80
308 467
3 838
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в JVC. Резиденция Trace Park встречает жителей атмосферой сдержанной элегантности, где комфорт становится естественной частью повседневной жизни. Панорамные виды и спокойная приватная обстановка создают ощущение уединенного пространства, а продуманный дизайн интерьеров наполняет каждый день гармонией и уютом. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых тонах. - Здание уже полностью готово к заселению. - Резидентам доступны: тренажерный зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до торговых центров Circle Mall и Mall of the Emirates и гольф-клуба Emirates Golf Club, за 20 минут – до международной ярмарки Global Village, районов Dubai Marina и Dubai Downtown и пляжа Jumeirah Beach. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
Burj Sabah Tower, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle)

Дубай
Jumeirah Village Circle – жилой район с озелененными парками, магазинами и удобной транспортной доступностью к ключевым локациям Дубая.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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