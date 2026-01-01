Каталог
Q Gardens Aliya by AYS

Belgravia Heights 1, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 87 м² до 121 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 477 867 $от 5 435 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
80%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность33
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Спутниковое ТВЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
87 – 121
477 867 – 679 356
5 435 – 5 608
Брошюра проекта

Описание

Роскошный комплекс Q Gardens Aliya с просторными апартаментами и удобствами мирового класса удачно расположен в семейном районе недалеко от центра города. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения в гармонии с природой. Ключевые особенности — Современный стильный дизайн апартаментов в светлых оттенках розового с элементами мрамора и позолоты; — Панорамные окна, двери и столешница от итальянских брендов Michelangelo и Bertolotto Porte; — Широкое разнообразие удобств на территории комплекса: детская и спортивные площадки, студия велоспорта, бассейн под открытым небом, эспрессо-бар, лаунж-зона на крыше здания, бизнес-коворкинг и конференц-зал. Инфраструктура района Небольшой спокойный район Jumeirah Village Circle (JVC) славится своими зелеными парками и идеально выстроен в форме круга. Вся необходимая инфраструктура доступна в непосредственной близости. Школы Chubby Cheeks Nursery JVC и JSS International School и ближайший супермаркет Nine Star расположены в 4-6 минутах. Клиники Carewell Clinics и Clinica Shyma — в пределах 6-15 минут. Преимущества расположения Выгодная локация позволяет добраться за 18 минут до набережной района Dubai Marina и масштабного рукотворного острова Palm Jumeirah. В 16 минутах находятся два крупных поля для гольфа The Els Club At Dubai Sport City и Jumeirah Golf Estate ClubHouse. Дорога в аэропорт Al Maktoum International составит 30 минут.

Локация

На карте
Belgravia Heights 1, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр7 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
