Q Gardens Aliya by AYS

Описание

Роскошный комплекс Q Gardens Aliya с просторными апартаментами и удобствами мирового класса удачно расположен в семейном районе недалеко от центра города. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения в гармонии с природой. Ключевые особенности — Современный стильный дизайн апартаментов в светлых оттенках розового с элементами мрамора и позолоты; — Панорамные окна, двери и столешница от итальянских брендов Michelangelo и Bertolotto Porte; — Широкое разнообразие удобств на территории комплекса: детская и спортивные площадки, студия велоспорта, бассейн под открытым небом, эспрессо-бар, лаунж-зона на крыше здания, бизнес-коворкинг и конференц-зал. Инфраструктура района Небольшой спокойный район Jumeirah Village Circle (JVC) славится своими зелеными парками и идеально выстроен в форме круга. Вся необходимая инфраструктура доступна в непосредственной близости. Школы Chubby Cheeks Nursery JVC и JSS International School и ближайший супермаркет Nine Star расположены в 4-6 минутах. Клиники Carewell Clinics и Clinica Shyma — в пределах 6-15 минут. Преимущества расположения Выгодная локация позволяет добраться за 18 минут до набережной района Dubai Marina и масштабного рукотворного острова Palm Jumeirah. В 16 минутах находятся два крупных поля для гольфа The Els Club At Dubai Sport City и Jumeirah Golf Estate ClubHouse. Дорога в аэропорт Al Maktoum International составит 30 минут.