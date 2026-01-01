Описание

Тропическая энергия в архитектурном воплощении. Preston by Confident — премиальная резиденция в районе Liwan, сочетающая философию минимализма Japandi с современными технологиями. Ключевые особенности — Апартаменты оформлены с использованием натурального дерева, песочных оттенков и встроенной мебели, включая кухни, ванные комнаты и места для хранения. — Система «Умный дом» Alexa, электронные замки с входом по отпечатку пальца и климат-контроль. Все функции доступны для дистанционного управления через мобильное приложение. — Развитая инфраструктура включает тренажерный зал, сауны и парные, детские и взрослые бассейны, кинотеатр под открытым небом, игровую комнату с PlayStation и Xbox, зону для барбекю, беседку для мероприятий, теннисный и бильярдный столы, футбольное поле и баскетбольную площадку. — На территории жилого комплекса также представлены зарядные станции для электромобилей, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, защита от наводнений и pet-friendly пространства. Преимущества расположения Клубный дом расположен в динамичном комьюнити с удобным выездом на главные автомагистрали города. Путь до торгового центра Outlet Mall продлится 5 минут, до Academic City, Silicon Oasis, Downtown Dubai, ипподрома Meydan Racecourse и Creek Harbour — 10-15 минут. Добраться до Dubai Marina, Burj Al Arab и Palm Jumeirah можно за 25-27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 16 минутах.