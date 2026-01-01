Каталог
Farah Tower 4, Queue Point - Liwan, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Confident Group
Площадь
от 76 м² до 257 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 296 602 $от 3 854 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
20%
До завершения строительства
19%
При передаче ключей
51%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
76
296 602
3 898
2 спальни
129
498 787
3 854
Каталог планировок

Описание

Тропическая энергия в архитектурном воплощении. Preston by Confident — премиальная резиденция в районе Liwan, сочетающая философию минимализма Japandi с современными технологиями. Ключевые особенности — Апартаменты оформлены с использованием натурального дерева, песочных оттенков и встроенной мебели, включая кухни, ванные комнаты и места для хранения. — Система «Умный дом» Alexa, электронные замки с входом по отпечатку пальца и климат-контроль. Все функции доступны для дистанционного управления через мобильное приложение. — Развитая инфраструктура включает тренажерный зал, сауны и парные, детские и взрослые бассейны, кинотеатр под открытым небом, игровую комнату с PlayStation и Xbox, зону для барбекю, беседку для мероприятий, теннисный и бильярдный столы, футбольное поле и баскетбольную площадку. — На территории жилого комплекса также представлены зарядные станции для электромобилей, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, защита от наводнений и pet-friendly пространства. Преимущества расположения Клубный дом расположен в динамичном комьюнити с удобным выездом на главные автомагистрали города. Путь до торгового центра Outlet Mall продлится 5 минут, до Academic City, Silicon Oasis, Downtown Dubai, ипподрома Meydan Racecourse и Creek Harbour — 10-15 минут. Добраться до Dubai Marina, Burj Al Arab и Palm Jumeirah можно за 25-27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 16 минутах.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
