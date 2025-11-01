Каталог
Park Lane 2

17, 10 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Heilbronn Properties LTD
Площадь
от 93 м² до 124 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 438 907 $от 3 949 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
93 – 124
438 907 – 493 094
3 949 – 4 678
2 спальни
115 – 116
607 730 – 639 860
5 254 – 5 501
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Семейный жилой комплекс Park Lane 2 в развитом сообществе Jumeirah Village Circle. Здесь сочетаются спокойная архитектура, светлые интерьеры и функциональные общие зоны. Невысокая этажность поддерживает чувство приватности и домашнего уюта. Ключевые особенности – В апартаментах установлены встроенные кухни и удобные системы хранения. – В комплексе предусмотрен бассейн с террасой для загара и детским сектором, а также две зоны для тренировок – крытая и под открытым небом. – Активный блок дополняют падел-корт, терраса для йоги и кинотеатр под открытым небом. – Зона оздоровления включает парную, сауну и джакузи. – На крыше находится лаунж с BBQ и приватными беседками, во дворе – семейные игровые пространства. Преимущества расположения Проект расположен в районе, где сформирована вся необходимая для повседневной жизни инфраструктура и удобные выезды на городские магистрали. Ключевые локации города находятся в пределах 20–30 минут на машине: Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и Global Village. Поездка до Dubai International Airport занимает около 50 минут.

Локация

На карте
17, 10 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Терраса
