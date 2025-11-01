Описание

Семейный жилой комплекс Park Lane 2 в развитом сообществе Jumeirah Village Circle. Здесь сочетаются спокойная архитектура, светлые интерьеры и функциональные общие зоны. Невысокая этажность поддерживает чувство приватности и домашнего уюта. Ключевые особенности – В апартаментах установлены встроенные кухни и удобные системы хранения. – В комплексе предусмотрен бассейн с террасой для загара и детским сектором, а также две зоны для тренировок – крытая и под открытым небом. – Активный блок дополняют падел-корт, терраса для йоги и кинотеатр под открытым небом. – Зона оздоровления включает парную, сауну и джакузи. – На крыше находится лаунж с BBQ и приватными беседками, во дворе – семейные игровые пространства. Преимущества расположения Проект расположен в районе, где сформирована вся необходимая для повседневной жизни инфраструктура и удобные выезды на городские магистрали. Ключевые локации города находятся в пределах 20–30 минут на машине: Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и Global Village. Поездка до Dubai International Airport занимает около 50 минут.