Описание

Воплощение курортной жизни в Ras Al Khaimah. Palazzo Tissoli — первые резиденции от итальянского дизайнерского бюро Pininfarina на острове Al Marjan. Полностью меблированные апартаменты с видами на Персидский залив задают новый стандарт премиальной жизни в динамичной прибрежной локации. Ключевые особенности — Архитектура комплекса вдохновлена горами, мангровыми зарослями и песком: ступенчатые террасы и озелененные ярусы олицетворяют гармонию между природой и современной элегантностью. — Интерьеры выполнены с использованием натуральных материалов: камень, светлое дерево и стекло формируют утонченный стиль. В коллекции лотов: открытые планировки, панорамные окна от пола до потолка, кухни со встроенной техникой и мраморными фартуками, гардеробные комнаты. — Инфраструктура включает infinity-бассейн, spa-центр, студию йоги, зоны отдыха на крыше, круглосуточное кафе, кинотеатр, сигарный лаунж, творческие пространства, детскую площадку и аквапарк. Преимущества расположения Клубный дом расположен на первой береговой линии острова Al Marjan, что обеспечивает прямой доступ к пляжу. Путь до курорта Wynn, Movenpick Resort, Casino Al Marjan Island, Al Marjan Beach Ave, Waldorf Astoria Ras Al Khaimah и гольф-клуба Al Hamra займет 5-10 минут. Дорога до торгового центра Al Hamra Mall и Gurudwara Ras Al-Khaimah продлится 15-20 минут, до Дубая — 60 минут. Международный аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 45 минутах.