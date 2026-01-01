Каталог
Octa Isle

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Octa Development
Площадь
от 95 м² до 330 м²
Количество спален
от 2 до 5
Стартовая цена
от 750 684 $от 6 681 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
48%
При передаче ключей
32%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
95 – 121
750 684 – 1 187 988
7 885 – 9 748
3 спальни
127 – 219
849 527 – 1 600 786
6 681 – 7 300
4 спальни
271
2 277 981
8 386
5 спален
330
2 673 352
8 099
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в живописной части Dubai Islands. Клубный дом Octa Isle создан в коллаборации с культовым итальянским модным домом Missoni. Уникальный архитектурный силуэт сочетает плавные линии и скульптурные формы. Комплекс стал настоящим произведением искусства, где сливаются море, дизайн и жизненная энергия. Это образ жизни с ярким характером и утонченным стилем. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в теплых тонах с акцентом на древесные текстуры, авторские мозаики и натуральный камень. Панорамные окна и балконы открывают потрясающие виды окружающую природу и городской пейзаж. - Резидентам доступны: фитнес-студия, пространство для йоги, детская площадка, spa-центр с сауной, хаммамом, ледяной купелью и массажными кабинетами, джакузи, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи моста Infinity Bridge и имеет прямой доступ к пляжам, гольф-клубам, марине, развлечениям. За 10 минут можно добраться до крытого рынка Waterfront Market, за 15-20 минут — до районов Downtown Dubai и DIFC. Поездка до Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
