Описание

Изысканный жилой комплекс в живописной части Dubai Islands. Клубный дом Octa Isle создан в коллаборации с культовым итальянским модным домом Missoni. Уникальный архитектурный силуэт сочетает плавные линии и скульптурные формы. Комплекс стал настоящим произведением искусства, где сливаются море, дизайн и жизненная энергия. Это образ жизни с ярким характером и утонченным стилем. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в теплых тонах с акцентом на древесные текстуры, авторские мозаики и натуральный камень. Панорамные окна и балконы открывают потрясающие виды окружающую природу и городской пейзаж. - Резидентам доступны: фитнес-студия, пространство для йоги, детская площадка, spa-центр с сауной, хаммамом, ледяной купелью и массажными кабинетами, джакузи, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи моста Infinity Bridge и имеет прямой доступ к пляжам, гольф-клубам, марине, развлечениям. За 10 минут можно добраться до крытого рынка Waterfront Market, за 15-20 минут — до районов Downtown Dubai и DIFC. Поездка до Dubai International Airport займет 20 минут.