Ocean Walk by Wellington

Описание

Жилой комплекс Wellington Ocean Walk в одном из самых престижных и перспективных районов Dubai Islands предлагает новый уровень современной жизни у воды. Ограниченное количество резиденций формирует эксклюзивное сообщество в проекте с продуманной архитектурой и практичной транспортной доступностью. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с панорамными видами на море, частными бассейнами и премиальными планировками. – На территории обустроена высококлассная инфраструктура: приватный марина-клуб, пляжные клубы, спа-курорты, спортивный и аквацентр, а также поля для гольфа на 18 и 9 лунок. – Многочисленные зоны для отдыха включают живописный променад, парки, детские площадки и художественно-культурное пространство, что создает идеальную среду для жизни и развлечений всей семьей. Преимущества расположения Размещение на архипелаге обеспечивает удобный доступ к основным достопримечательностям Дубая. От 5 до 10 минут займет дорога до Deira Mall, Waterfront Market, Dubai Islands Beach и Dubai Islands Marina. Примерно 15-20 минут потребуется до Burj Khalifa, 20-25 минут – до Jumeirah Burj Al Arab. Dubai International Airport находится в 15 минутах езды.