Norah Residences by Al Tareq Star

Norah Residences by Al Tareq Star

3, 12nd Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Al Tareq Star Development
Площадь
от 62 м² до 188 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 300 297 $от 4 066 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
62 – 79
300 297 – 354 292
4 457 – 4 798
2 спальни
99 – 116
442 751 – 490 764
4 221 – 4 431
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Свет совершенства в районе Jumeirah Village Circle. Жилой комплекс Norah Residences спроектирован в сотрудничестве с известной архитектурной студией NAGA. Резиденция объединяет современные технологии и премиальный сервис в развивающемся сообществе. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты с системой «Умный дом» и полностью оборудованными кухнями. Из панорамных окон открываются виды на парк Khalfa. — Интерьеры выполнены в графитово-пепельной гамме с выразительными фактурами натурального камня и мягкими штрихами дымчато-коричневых оттенков. Плавные линии и монохромная геометрия подчеркивают минимализм в дизайне. — Инфраструктура включает тренажерный зал, пространства для йоги, открытый кинотеатр, бассейны, детскую игровую площадку, соковый бар и зоны для барбекю. Преимущества расположения Проект расположен в JVC и имеет удобный доступ к магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Близость к будущей станции метро и автобусной остановке упростит передвижение по городу. Дорога до Circle Community Park и Circle Mall, Dubai Sports City и Saudi German Hospital займет 5-10 минут. Путь до Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Dubai Mall, Dubai Autodrome, The Beach JBR и Dubai Marina составит 10-20 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 25 минут.

Локация

На карте
3, 12nd Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа850 м
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
