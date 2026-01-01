Norah Residences by Al Tareq Star

Описание

Свет совершенства в районе Jumeirah Village Circle. Жилой комплекс Norah Residences спроектирован в сотрудничестве с известной архитектурной студией NAGA. Резиденция объединяет современные технологии и премиальный сервис в развивающемся сообществе. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты с системой «Умный дом» и полностью оборудованными кухнями. Из панорамных окон открываются виды на парк Khalfa. — Интерьеры выполнены в графитово-пепельной гамме с выразительными фактурами натурального камня и мягкими штрихами дымчато-коричневых оттенков. Плавные линии и монохромная геометрия подчеркивают минимализм в дизайне. — Инфраструктура включает тренажерный зал, пространства для йоги, открытый кинотеатр, бассейны, детскую игровую площадку, соковый бар и зоны для барбекю. Преимущества расположения Проект расположен в JVC и имеет удобный доступ к магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Близость к будущей станции метро и автобусной остановке упростит передвижение по городу. Дорога до Circle Community Park и Circle Mall, Dubai Sports City и Saudi German Hospital займет 5-10 минут. Путь до Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Dubai Mall, Dubai Autodrome, The Beach JBR и Dubai Marina составит 10-20 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 25 минут.