Nasim Al Bahr Residences by ADNH

Описание

Впечатляющий жилой комплекс на побережье острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Nasim Al Bahr Residences создан как пространство абсолютного комфорта и вдохновения, где роскошь проявляется в легкости. Здесь каждый день наполнен свежестью и чувством безмятежности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты, виллы и таунхаусы с отделкой натуральными материалами в спокойных пастельных тонах, встроенной техникой, панорамными окнами, балконами. - Жителям доступна инфраструктура премиум-класса: тренажерный зал, детская площадка, игровая комната, лаунж-зоны, лобби-бар и кафе, ресторан, spa-комплекс, бассейн, кинотеатр и др. - Владельцы резиденций получают эксклюзивные привилегии платформы Onvia от Marriott: приоритетный доступ к предложениям Marriott по всему миру, специальные тарифы и элитный статус в более чем 7,000 отелях, персонализированные консьерж-услуги и уникальные возможности путешествий, апгрейды номеров, бонусные баллы для бронирований, перелетов и впечатлений. - Дизайн здания разработан с учетом климата: в пиковые часы он помогает уменьшить воздействие жары, обеспечивая комфорт и естественное освещение открытых зон круглый год. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Marjan Boulevard, которая соединяется с основной магистралью эмирата Sheikh Mohamed Bin Salem Road. Дорога до Wynn Resort и Marjan Central займет 5 минут, до Al Hamra Golf Club — 15 минут. Чтобы добраться до RAK International Airport, потребуется 30 минут, до Dubai International Airport — 60 минут.