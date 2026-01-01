Описание

Воплощение современной роскоши в динамичном Dubailand. Milos by Karma —престижный жилой проект, поднимающийся на 13 этажей и отражающий новые стандарты изысканного образа жизни. Элегантные фасады и продуманная архитектура комплекса гармонично вписываются в развивающийся городской ландшафт Дубая. Ключевые особенности — Роскошные апартаменты отличаются просторными планировками с высокими потолками, панорамными окнами от пола до потолка и премиальной отделкой в графитовых, карамельных и песочных оттенках. — Первоклассная инфраструктура для отдыха включает infinity-бассейн, джакузи, кинотеатр на крыше, современный фитнес-центр, детскую игровую площадку и финскую сауну. — Территория комплекса украшена пышными садами и тщательно спроектированными общественными пространствами, а также включает многофункциональную террасу, площадку для барбекю и специальные зоны для фотосессий. — Для максимального комфорта резидентов предусмотрены круглосуточная охрана, консьерж-сервис и крытая парковка. Преимущества расположения Комплекс стратегически выгодно расположен в центральной части Dubailand. Резиденты получают прямой доступ к главным транспортным артериям города, включая Al Ain Dubai Road. До Dubai Silicon Oasis и The Villa Community получится добраться всего за 1 минуту, до IMG World — за 10 минут, до Global Village — за 12 минут. Дорога до популярных достопримечательностей, таких как Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall, займёт 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.