Milos by Karma

18/7, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Karma Developers
Площадь
от 81 м² до 92 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 316 326 $от 3 851 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81 – 92
316 326 – 354 588
3 851 – 3 900
Брошюра проекта

Описание

Воплощение современной роскоши в динамичном Dubailand. Milos by Karma —престижный жилой проект, поднимающийся на 13 этажей и отражающий новые стандарты изысканного образа жизни. Элегантные фасады и продуманная архитектура комплекса гармонично вписываются в развивающийся городской ландшафт Дубая. Ключевые особенности — Роскошные апартаменты отличаются просторными планировками с высокими потолками, панорамными окнами от пола до потолка и премиальной отделкой в графитовых, карамельных и песочных оттенках. — Первоклассная инфраструктура для отдыха включает infinity-бассейн, джакузи, кинотеатр на крыше, современный фитнес-центр, детскую игровую площадку и финскую сауну. — Территория комплекса украшена пышными садами и тщательно спроектированными общественными пространствами, а также включает многофункциональную террасу, площадку для барбекю и специальные зоны для фотосессий. — Для максимального комфорта резидентов предусмотрены круглосуточная охрана, консьерж-сервис и крытая парковка. Преимущества расположения Комплекс стратегически выгодно расположен в центральной части Dubailand. Резиденты получают прямой доступ к главным транспортным артериям города, включая Al Ain Dubai Road. До Dubai Silicon Oasis и The Villa Community получится добраться всего за 1 минуту, до IMG World — за 10 минут, до Global Village — за 12 минут. Дорога до популярных достопримечательностей, таких как Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall, займёт 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
18/7, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
Дополнительно
  • Терраса
