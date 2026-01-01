Описание

Элитный жилой комплекс в Dubai Islands. Апартаменты Mayas Sea View – это гармоничное сочетание роскоши и удобства. Панорамные виды на сверкающую набережную станут неотъемлемой частью ваших ежедневных впечатлений. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской чистовой отделкой, панорамными окнами и балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий различными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, сауна, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – это активно развивающийся архипелаг из 5 островов. В этом районе строится Deira Mall, который станет крупнейшим торговым центром в регионе. Пляжи Dubai Islands отличаются высоким качеством и безопасностью: они были удостоены престижной награды «Голубой флаг». Резидентам также будут доступны профессиональные поля для гольфа. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения Выезд с островов осуществляется по мосту Infinity Bridge, который соединяется с основными магистралями города. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall займет 25 минут, до Burj Khalifa – 27 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 18 минут.