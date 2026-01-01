Каталог
Mayas Sea View

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Sama Mayas Real Estate Development
Площадь
от 87 м² до 171 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 794 826 $от 4 632 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
87 – 171
794 826 – 1 076 106
4 632 – 12 231
2 спальни
130 – 148
1 070 660 – 1 329 339
8 214 – 8 937

Описание

Элитный жилой комплекс в Dubai Islands. Апартаменты Mayas Sea View – это гармоничное сочетание роскоши и удобства. Панорамные виды на сверкающую набережную станут неотъемлемой частью ваших ежедневных впечатлений. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской чистовой отделкой, панорамными окнами и балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий различными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, сауна, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – это активно развивающийся архипелаг из 5 островов. В этом районе строится Deira Mall, который станет крупнейшим торговым центром в регионе. Пляжи Dubai Islands отличаются высоким качеством и безопасностью: они были удостоены престижной награды «Голубой флаг». Резидентам также будут доступны профессиональные поля для гольфа. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения Выезд с островов осуществляется по мосту Infinity Bridge, который соединяется с основными магистралями города. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall займет 25 минут, до Burj Khalifa – 27 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 18 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море800 м
Магазин4 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
Каталог