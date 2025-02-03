Каталог
Masaar 3 by Arada

Masaar 3 by Arada

Al Mnazel, Manazel District, Sharjah, United Arab Emirates
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 212 м² до 625 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 669 843 $от 3 150 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадия строительстваНа этапе проектирования, На этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
212 – 217
669 843 – 796 460
3 150 – 3 661
4 спальни
237 – 349
790 742 – 1 403 676
3 275 – 4 013
5 спален
477 – 625
1 628 318 – 2 209 666
3 409 – 3 681
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Экокластер Masaar 3 внутри инновационного района Masaar, который располагается в эмирате Шарджа, объединяет прогрессивный стиль жизни с гармонией природы. Архитектура проекта гармонично вписывается в лесной ландшафт, создавая эксклюзивную атмосферу. Ключевые особенности – Современные таунхаусы и виллы с высокими потолками, отделкой премиальными материалами, панорамными окнами и встроенными смарт-системами. – В распоряжении резидентов: центральный бассейн в формате лагуны с каскадными водопадами, фитнес-центр, кафе, а также спортивные зоны с беговыми и велосипедными трассами, кортами для баскетбола и падела. – На территории обустроены разнообразные пространства для досуга: более 100 000 деревьев, пруд с утками, детские игровые площадки, гастро-рынок и торгово-ресторанный центр. Преимущества расположения Выезд из комплекса удачно интегрирован в сеть главных дорог, что обеспечивает быстрый доступ к основным объектам Шарджи и Дубая. За 5 минут можно доехать до Masaar Central, Tilal Mall, Nasma Central Park и Sharjah Mosque. Около 15 минут потребуется, чтобы добраться до набережной Sharjah Corniche. 20 минут – до University City, Aljada и Sharjah International Airport. Dubai International Airport находится в 35 минутах езды.

Локация

На карте
Al Mnazel, Manazel District, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин500 м
Медицинский центр19 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Каталог