Marriott Residences JLT by Saba

Описание

Эталон современной жизни в Jumeirah Lake Towers. Каждый элемент премиальной резиденции Marriott Residences JLT призван создать атмосферу исключительности. Это место, где роскошь и комфорт сливаются в идеальном балансе. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, системами хранения и встроенной техникой. Просторные балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, площадка для паддл-тенниса, детская игровая комната, infinity-бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр. - Высокое качество и стандарты обслуживания гарантированы всемирно известным брендом Mariott. Инфраструктура района Jumeirah Lake Towers – динамично развивающийся район Дубая. На территории комьюнити расположены три рукотворных озера и большой парк. Жители могут воспользоваться всей необходимой инфраструктурой: торговыми и развлекательными центрами, ресторанами, велодорожками, прогулочными аллеями, детскими садами, школами, медицинскими клиниками. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Sheikh Zayed Road дорога до Palm Jumeirah составит 12 минут, до Expo City – 16 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.