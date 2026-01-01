Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовMarriott Residences JLT by Saba

Marriott Residences JLT by Saba

Mazaya Business Avenue AA1, Mazaya, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
SABA Properties JLT
Площадь
от 90 м² до 203 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 634 445 $от 7 034 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность54
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
90 – 94
634 445 – 741 729
7 034 – 7 865
2 спальни
130 – 139
922 804 – 1 175 221
7 077 – 8 437
3 спальни
203
1 524 030 – 1 687 678
7 480 – 8 277
Брошюра проекта

Описание

Эталон современной жизни в Jumeirah Lake Towers. Каждый элемент премиальной резиденции Marriott Residences JLT призван создать атмосферу исключительности. Это место, где роскошь и комфорт сливаются в идеальном балансе. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, системами хранения и встроенной техникой. Просторные балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, площадка для паддл-тенниса, детская игровая комната, infinity-бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр. - Высокое качество и стандарты обслуживания гарантированы всемирно известным брендом Mariott. Инфраструктура района Jumeirah Lake Towers – динамично развивающийся район Дубая. На территории комьюнити расположены три рукотворных озера и большой парк. Жители могут воспользоваться всей необходимой инфраструктурой: торговыми и развлекательными центрами, ресторанами, велодорожками, прогулочными аллеями, детскими садами, школами, медицинскими клиниками. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Sheikh Zayed Road дорога до Palm Jumeirah составит 12 минут, до Expo City – 16 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.

Локация

На карте
Mazaya Business Avenue AA1, Mazaya, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Прачечная
Каталог