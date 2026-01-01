Каталог
Marquis Vista

Al Maha Residence, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Застройщик
Marquis Developer
Площадь
от 41 м² до 114 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 213 023 $от 3 621 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41 – 42
213 023 – 213 900
5 039 – 5 099
1 спальня
81 – 98
339 467 – 356 386
3 621 – 4 171
2 спальни
114
482 806
4 218
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новая глава премиальной недвижимости в районе DLRC. Marquis Vista — 129 эксклюзивных резиденций, которые воплощают современную роскошь и инновации. Каждая деталь жилого комплекса создана для комфорта и уединенной атмосферы вблизи оживленного сердца мегаполиса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты представлены с чистовой отделкой в бежевых, песочных и карамельных оттенках. Кухни оборудованы встроенной техникой Teka и авторской мебелью. — В изысканных резиденциях с двумя спальнями представлены: частные бассейны, просторные зоны для приема гостей и индивидуальные гардеробные. — Резидентам доступны: основной бассейн с террасой, беседки для отдыха, открытый кинотеатр, зона для барбекю, тренажерный зал, сауна, пространство для йоги, детская игровая площадка и конференц-зал. Преимущества расположения Комплекс расположен в спокойном семейном комьюнити Dubai Land Residence Complex с удобным выездом на основные магистрали города. Путь до тематического парка IMG World займет 16 минут, до Global Village и Dubai Safari Park можно добраться за 20 минут. Время в пути до популярного Dubai Autodrome составит 25 минут, а до Dubai Marina и EXPO 2020 — 30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 27 минут.

Локация

На карте
Al Maha Residence, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
