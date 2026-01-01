Описание

Новая глава премиальной недвижимости в районе DLRC. Marquis Vista — 129 эксклюзивных резиденций, которые воплощают современную роскошь и инновации. Каждая деталь жилого комплекса создана для комфорта и уединенной атмосферы вблизи оживленного сердца мегаполиса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты представлены с чистовой отделкой в бежевых, песочных и карамельных оттенках. Кухни оборудованы встроенной техникой Teka и авторской мебелью. — В изысканных резиденциях с двумя спальнями представлены: частные бассейны, просторные зоны для приема гостей и индивидуальные гардеробные. — Резидентам доступны: основной бассейн с террасой, беседки для отдыха, открытый кинотеатр, зона для барбекю, тренажерный зал, сауна, пространство для йоги, детская игровая площадка и конференц-зал. Преимущества расположения Комплекс расположен в спокойном семейном комьюнити Dubai Land Residence Complex с удобным выездом на основные магистрали города. Путь до тематического парка IMG World займет 16 минут, до Global Village и Dubai Safari Park можно добраться за 20 минут. Время в пути до популярного Dubai Autodrome составит 25 минут, а до Dubai Marina и EXPO 2020 — 30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 27 минут.