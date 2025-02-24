Mandarin Oriental Residences by Aldar

Описание

Роскошный жилой комплекс на острове Saadiyat Island в Абу-Даби. В архитектуре апарт-комплекса Mandarin Oriental Residences гармонично сочетаются арабская культура и современный дизайн. Изысканные интерьеры созданы нью-йоркским дизайнером Лилиан Ву и отличаются тщательно продуманным планировками с использованием натуральных материалов. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты с чистовой отделкой, панорамными окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - На территории расположены: фитнес-зал, корт для игры в сквош, детская игровая комната, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa, лаунж-зона, коворкинг, конференц-зал, кинотеатр, груминг-салон. - Резиденты также могут воспользоваться дополнительными услугами: частный кейтеринг, клининговый сервис, круглосуточная охрана, консьерж, планирование мероприятий и предоставление помещений, частный шеф-повар, индивидуальные занятий йогой, элитный автотранспорт и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которое соединяет остров с материковой частью эмирата. Дорога до Guggenheim Abu Dhabi займет 5 минут, до Louvre Abu Dhabi – 4 минуты, до Zayed National Museum – 3 минуты. Торговый центр Abu Dhabi Mall расположен в 14 минутах, Yas Mall – в 22 минутах. Путь до аэропорта Zayed International Airport составит 25 минут.