Mandarin Oriental Residences by Aldar

8, Saadiyat Cultural District (Saadiyat Island) Street, Saadiyat Island North, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
  Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 104 м² до 104 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 777 479 $от 17 055 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
35%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
104
1 777 479
17 055
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс на острове Saadiyat Island в Абу-Даби. В архитектуре апарт-комплекса Mandarin Oriental Residences гармонично сочетаются арабская культура и современный дизайн. Изысканные интерьеры созданы нью-йоркским дизайнером Лилиан Ву и отличаются тщательно продуманным планировками с использованием натуральных материалов. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты с чистовой отделкой, панорамными окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - На территории расположены: фитнес-зал, корт для игры в сквош, детская игровая комната, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa, лаунж-зона, коворкинг, конференц-зал, кинотеатр, груминг-салон. - Резиденты также могут воспользоваться дополнительными услугами: частный кейтеринг, клининговый сервис, круглосуточная охрана, консьерж, планирование мероприятий и предоставление помещений, частный шеф-повар, индивидуальные занятий йогой, элитный автотранспорт и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которое соединяет остров с материковой частью эмирата. Дорога до Guggenheim Abu Dhabi займет 5 минут, до Louvre Abu Dhabi – 4 минуты, до Zayed National Museum – 3 минуты. Торговый центр Abu Dhabi Mall расположен в 14 минутах, Yas Mall – в 22 минутах. Путь до аэропорта Zayed International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
8, Saadiyat Cultural District (Saadiyat Island) Street, Saadiyat Island North, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Саадият-Айленд

Абу-Даби
Saadiyat Island — крупный естественный остров и один из самых популярных районов Абу-Даби. Здесь высоко развита жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет молодым специалистам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  Прогулочная зона

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

