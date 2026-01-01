Каталог
LuzOra Residence by DIA

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
DIA Developments
Площадь
от 52 м² до 272 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 422 329 $от 3 662 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
52 – 172
422 329 – 705 554
4 097 – 8 107
2 спальни
121 – 272
701 022 – 996 237
3 662 – 5 792
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный жилой комплекс на побережье Dubai Islands. Малоэтажное здание LuzOra Residence отличается современной архитектурой и инновационным дизайном. Тщательно продуманные интерьеры и функциональные планировки создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Ощутите истинный вкус жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения. Панорамные окна открывают великолепные виды на Персидский залив и наполняют дом солнечным светом. - Входные двери оснащены современной системой доступа "Умный ключ", которая позволяет открывать замок тремя способами: по отпечатку пальца, паролю или персональной карте. - На всей территории комплекса работает бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. - Для владельцев электромобилей установлены зарядные станции. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей и др. - Для комфортного передвижения по острову жители могут воспользоваться бесплатными гольф-карами. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных дорог острова Nakhlat Deira Street. Дорога до пляжа займет 3 минуты, до торгового комплекса Deira Mall – 4 минуты, до крупного рынка Souk Al Marfa и морского порта Dubai Islands Marina – 5 минут. Чтобы добраться до популярной достопримечательности Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Каталог