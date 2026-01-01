LuzOra Residence by DIA

Описание

Роскошный жилой комплекс на побережье Dubai Islands. Малоэтажное здание LuzOra Residence отличается современной архитектурой и инновационным дизайном. Тщательно продуманные интерьеры и функциональные планировки создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Ощутите истинный вкус жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения. Панорамные окна открывают великолепные виды на Персидский залив и наполняют дом солнечным светом. - Входные двери оснащены современной системой доступа "Умный ключ", которая позволяет открывать замок тремя способами: по отпечатку пальца, паролю или персональной карте. - На всей территории комплекса работает бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. - Для владельцев электромобилей установлены зарядные станции. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей и др. - Для комфортного передвижения по острову жители могут воспользоваться бесплатными гольф-карами. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных дорог острова Nakhlat Deira Street. Дорога до пляжа займет 3 минуты, до торгового комплекса Deira Mall – 4 минуты, до крупного рынка Souk Al Marfa и морского порта Dubai Islands Marina – 5 минут. Чтобы добраться до популярной достопримечательности Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.