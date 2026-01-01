Описание

Эксклюзивный жилой комплекс у моря на Dubai Islands. Архитектурный облик жилого здания Liora Residence подчеркивают изящные колонны с золотистыми деталями, а интерьеры оформлены в морских и песчаных оттенках. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, встроенной техникой, модулями для хранения, системой «Умный дом», панорамными окнами, балконами. - Резиденты могут воспользоваться услугой трансфера на гольф-карах до пляжа. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, терраса для барбекю, лаунж-зоны, infinity-бассейн, детский бассейн, кинотеатр, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект находится в 5 минутах от моста Infinity Bridge. За 15 минут можно добраться до района Palm Jumeirah, за 20 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, района Dubai Festival City, за 25 минут – до торгового центра Mall of The Emirates и Dubai Marina. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.