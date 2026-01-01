Latitude 25 Commercial

Описание

Latitude 25 — премиальный офисный небоскреб в районе Liwan, названный в честь 25-й северной широты, на которой расположен Дубай. Коммерческий объект класса Grade A создан для компаний, предпринимателей и организаций, ориентированных на развитие и долгосрочные перспективы. Ключевые особенности - Фасад выдержан в лаконичной эстетике с четкими вертикальными линиями и панорамным остеклением. Сбалансированные пропорции подчеркивают основательность здания, а большое количество естественного света формирует комфортную рабочую среду. - Здание оборудовано цифровой системой регистрации посетителей, контролем доступа на территорию, высокоскоростными лифтами с интеллектуальным управлением и системой назначения этажа, отдельным пожарным лифтом. - Для владельцев велосипедов предусмотрена отдельная велопарковка, для владельцев электромобилей – зарядные станции. Также гости и сотрудники могут воспользоваться услугами парковщика. - Инфраструктура комплекса включает: студия персональных тренировок, фитнес-клуб, пространство для йоги и растяжки, сауна, джакузи, коворкинг, кафе, лаунж-зоны, переговорные, комната для презентаций, подкаст-студия и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Al Ain Road. За 3 минуты можно выехать на одно из крупнейших шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, за 5 минут – добраться до торгового центра Silicon Central Mall, за 10-15 минут – до Dubai Safari Park, IMG World of Adventures, Global Village и Miracle Garden. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.