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Latitude 25 Commercial

26, Mazaya, Queue Point - Liwan, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Karma Developers
Площадь
от 46 м² до 130 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 272 257 $от 4 819 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
46 – 130
272 257 – 626 735
4 819 – 5 861
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Latitude 25 — премиальный офисный небоскреб в районе Liwan, названный в честь 25-й северной широты, на которой расположен Дубай. Коммерческий объект класса Grade A создан для компаний, предпринимателей и организаций, ориентированных на развитие и долгосрочные перспективы. Ключевые особенности - Фасад выдержан в лаконичной эстетике с четкими вертикальными линиями и панорамным остеклением. Сбалансированные пропорции подчеркивают основательность здания, а большое количество естественного света формирует комфортную рабочую среду. - Здание оборудовано цифровой системой регистрации посетителей, контролем доступа на территорию, высокоскоростными лифтами с интеллектуальным управлением и системой назначения этажа, отдельным пожарным лифтом. - Для владельцев велосипедов предусмотрена отдельная велопарковка, для владельцев электромобилей – зарядные станции. Также гости и сотрудники могут воспользоваться услугами парковщика. - Инфраструктура комплекса включает: студия персональных тренировок, фитнес-клуб, пространство для йоги и растяжки, сауна, джакузи, коворкинг, кафе, лаунж-зоны, переговорные, комната для презентаций, подкаст-студия и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Al Ain Road. За 3 минуты можно выехать на одно из крупнейших шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, за 5 минут – добраться до торгового центра Silicon Central Mall, за 10-15 минут – до Dubai Safari Park, IMG World of Adventures, Global Village и Miracle Garden. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.

Локация

На карте
26, Mazaya, Queue Point - Liwan, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand – один из крупнейших районов Дубая с тематическими парками, жилыми кластерами и развлекательной инфраструктурой.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Магазин750 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
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