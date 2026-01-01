Каталог
Lateral One by Grand

Kappa Acca 2, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Grand Signature
Площадь
от 37 м² до 143 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 176 561 $от 3 759 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
30%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. До завершения строительства
    30%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
176 561 – 177 133
4 664 – 4 667
1 спальня
56 – 75
258 473 – 334 908
4 454 – 4 549
2 спальни
102 – 143
442 726 – 538 916
3 759 – 4 308
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Бутик-резиденция низкой этажности Lateral One в жилом кластере Dubai Land Residential Complex сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и и комфорт повседневного проживания. Ключевые особенности: – Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой и современными интерьерными решениями, выполненными с использованием качественных материалов. Кухни полностью оборудованы, предусмотрена поддержка системы «умный дом». – Резидентам доступны благоустроенные общественные пространства, включая бассейн с шезлонгами, открытую тренажерную зону, пространства для йоги и медитации, детскую игровую площадку и зеленые дворы. – В проекте реализованы энергоэффективные и водосберегающие решения, ориентированные на рациональное использование ресурсов. Преимущества расположения Удобный выезд на основные автомагистрали обеспечивает комфортное сообщение с Downtown Dubai, Business Bay и другими районами Дубая. Dubai Outlet Mall находится примерно в 5 минутах езды, Global Village и Zayed University – в 10-12 минутах. Добраться до IMG Worlds of Adventure и Falcon City of Wonders можно за 15-18 минут. Dubai International Airport расположен примерно в 20-25 минутах езды.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр500 м
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса
