Lateral One by Grand

Описание

Бутик-резиденция низкой этажности Lateral One в жилом кластере Dubai Land Residential Complex сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и и комфорт повседневного проживания. Ключевые особенности: – Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой и современными интерьерными решениями, выполненными с использованием качественных материалов. Кухни полностью оборудованы, предусмотрена поддержка системы «умный дом». – Резидентам доступны благоустроенные общественные пространства, включая бассейн с шезлонгами, открытую тренажерную зону, пространства для йоги и медитации, детскую игровую площадку и зеленые дворы. – В проекте реализованы энергоэффективные и водосберегающие решения, ориентированные на рациональное использование ресурсов. Преимущества расположения Удобный выезд на основные автомагистрали обеспечивает комфортное сообщение с Downtown Dubai, Business Bay и другими районами Дубая. Dubai Outlet Mall находится примерно в 5 минутах езды, Global Village и Zayed University – в 10-12 минутах. Добраться до IMG Worlds of Adventure и Falcon City of Wonders можно за 15-18 минут. Dubai International Airport расположен примерно в 20-25 минутах езды.