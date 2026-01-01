Описание

Роскошные башни на острове Al Marjan. Уникальный дизайн и архитектура изысканного жилого комплекса La Mer by Elie Saab воплощают в себе идею курортной жизни. Наслаждайтесь панорамными видами на бирюзовые воды Персидского залива с ощущением безмятежности и в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, окнами от пола до потолка, приватными просторными балконами и встроенной техникой немецких брендов. - Резидентам доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa-комплекс, лаунж-зона, парк на территории, коворкинг. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Marjan Island Boulevard, которое связывает все острова между собой и соединяется с одной из главных транспортных артерий эмирата Sheikh Mohammed Bin Salem Road. Дорога до RAK International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport — 50 минут.