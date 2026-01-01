Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовLa Mer by Elie Saab

La Mer by Elie Saab

207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Arte Developments
Площадь
от 90 м² до 1345 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 985 401 $от 8 647 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов2
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
90 – 100
985 401 – 1 017 532
10 155 – 10 891
3 спальни
441
6 496 087
14 721
5 спален
776
11 400 919
14 674
Брошюра проекта

Описание

Роскошные башни на острове Al Marjan. Уникальный дизайн и архитектура изысканного жилого комплекса La Mer by Elie Saab воплощают в себе идею курортной жизни. Наслаждайтесь панорамными видами на бирюзовые воды Персидского залива с ощущением безмятежности и в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, окнами от пола до потолка, приватными просторными балконами и встроенной техникой немецких брендов. - Резидентам доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa-комплекс, лаунж-зона, парк на территории, коворкинг. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Marjan Island Boulevard, которое связывает все острова между собой и соединяется с одной из главных транспортных артерий эмирата Sheikh Mohammed Bin Salem Road. Дорога до RAK International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport — 50 минут.

Локация

На карте
207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин2 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
Каталог