La Mazzoni by The Luxe

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Item 1 of 7
1 / 7
Застройщик
The Luxe Developers
Площадь
от 77 м² до 719 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 582 921 $от 6 633 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов2
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 92
582 921 – 685 077
7 392 – 7 521
2 спальни
108 – 133
844 300 – 1 028 144
7 676 – 7 800
3 спальни
157 – 255
1 207 766 – 1 960 950
7 676
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс на острове Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Плавные линии в архитектуре здания La Mazzoni вдохновлены изяществом морских волн и прибрежным ветром. Современный дизайн интерьеров гармонично сочетается с традиционными веяниями и предлагает идеальный баланс роскоши и комфорта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в нейтральных светлых тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: фитнесс-зал, детская игровая площадка, коворкинг, библиотека, spa-центр, infinity-бассейн, лаунж-зона, сигарная комната и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Amwaj Street. Дорога до Wynn Resort займет 4 минуты, до Al Hamra Mall – 8 минут, до Al Hamra Golf Club – 10 минут, до Royal Yacht Club – 12 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах пути, аэропорт Dubai International Airport – в 60 минутах.

Локация

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море600 м
Школа1 км
Магазин1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
Каталог