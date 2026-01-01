La Mazzoni by The Luxe

Описание

Премиальный жилой комплекс на острове Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Плавные линии в архитектуре здания La Mazzoni вдохновлены изяществом морских волн и прибрежным ветром. Современный дизайн интерьеров гармонично сочетается с традиционными веяниями и предлагает идеальный баланс роскоши и комфорта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в нейтральных светлых тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: фитнесс-зал, детская игровая площадка, коворкинг, библиотека, spa-центр, infinity-бассейн, лаунж-зона, сигарная комната и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Amwaj Street. Дорога до Wynn Resort займет 4 минуты, до Al Hamra Mall – 8 минут, до Al Hamra Golf Club – 10 минут, до Royal Yacht Club – 12 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах пути, аэропорт Dubai International Airport – в 60 минутах.