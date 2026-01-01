JW Marriott Resort & Residences

Описание

В сердце развивающегося острова Al Marjan зарождается новый стандарт жизни и отдыха, где современный дизайн и непревзойденное качество услуг создают идеальное пространство для проживания в эмирате Рас-эль-Хайма. Проект JW Marriott Residences предлагает полностью меблированные брендовые апартаменты под управлением знаменитых отельных операторов Marriott International и WOW Resorts. Ключевые особенности — Эксклюзивный дизайн от знаменитого архитектора Tony Ashai и захватывающие виды на остров и воды Персидского залива. — Широкий спектр 5-звездочных удобств: семь премиум ресторанов, spa-комплекс, многочисленные бассейны, ультрасовременный фитнес-центр, игровые и спортивные зоны, кинотеатр. — Приватный доступ к частному пляжу и прогулочной набережной, который позволит наслаждаться уединенным отдыхом класса люкс. Инфраструктура района Al Marjan Island — искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме из четырех островов, который ориентирован на состоятельных людей и семьи, ищущих высокий уровень жизни. На островах запланированы множество парков и зон для семейного отдыха от пляжных курортов до разнообразных водных развлечений, также здесь будет построено масштабное казино, что превращает локацию в будущий Лас-Вегас Ближнего Востока. Преимущества расположения Удобный выезд на основную магистраль эмирата Sheikh Mohamed Bin Salem Rd позволяет добраться до до Ras Al Khaimah International Airport за 30 минут, до Dubai International Airport — за 60 минут.