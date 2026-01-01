Каталог
JW Marriott Resort & Residences

207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
WOW Resorts
Площадь
от 82 м² до 142 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 891 763 $от 10 428 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82 – 112
891 763 – 1 175 091
10 428 – 10 834
2 спальни
132 – 142
1 411 354 – 1 606 634
10 653 – 11 259

Описание

В сердце развивающегося острова Al Marjan зарождается новый стандарт жизни и отдыха, где современный дизайн и непревзойденное качество услуг создают идеальное пространство для проживания в эмирате Рас-эль-Хайма. Проект JW Marriott Residences предлагает полностью меблированные брендовые апартаменты под управлением знаменитых отельных операторов Marriott International и WOW Resorts. Ключевые особенности — Эксклюзивный дизайн от знаменитого архитектора Tony Ashai и захватывающие виды на остров и воды Персидского залива. — Широкий спектр 5-звездочных удобств: семь премиум ресторанов, spa-комплекс, многочисленные бассейны, ультрасовременный фитнес-центр, игровые и спортивные зоны, кинотеатр. — Приватный доступ к частному пляжу и прогулочной набережной, который позволит наслаждаться уединенным отдыхом класса люкс. Инфраструктура района Al Marjan Island — искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме из четырех островов, который ориентирован на состоятельных людей и семьи, ищущих высокий уровень жизни. На островах запланированы множество парков и зон для семейного отдыха от пляжных курортов до разнообразных водных развлечений, также здесь будет построено масштабное казино, что превращает локацию в будущий Лас-Вегас Ближнего Востока. Преимущества расположения Удобный выезд на основную магистраль эмирата Sheikh Mohamed Bin Salem Rd позволяет добраться до до Ras Al Khaimah International Airport за 30 минут, до Dubai International Airport — за 60 минут.

Локация

На карте
207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Постирочная
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
