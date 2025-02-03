ГлавнаяКаталог проектовJenna 1 by Arada

Jenna 1 by Arada

Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 62 м² до 193 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 244 792 $от 3 636 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
62
244 792
3 904
2 спальни
111 – 112
412 525 – 422 056
3 707 – 3 745
3 спальни
193
702 519
3 636

Описание

Жизнь в сердце динамичного мегаполиса. Jenna 1 — многофункциональный проект в составе крупнейшего комплекса Шарджи — Aljada. Продуманные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями созданы для экспатов, молодых специалистов и семей с детьми. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в стиле модерн с использованием натуральных материалов и современных технологий. — Коллекция лотов оснащена системой «Умный дом», кухонной плитой, вытяжкой, стиральной машиной и сушилкой. — На территории расположены бассейн, тренажерный зал, благоустроенный парк, детские игровые площадки и парковка. — Прямой доступ к West Boulevard с магазинами и ресторанами, а также к зеленым садам со спортивными сооружениями. Преимущества расположения Клубный дом находится в центральной части района Aljada с выездом на ключевые автомагистрали эмирата. Дорога до American University of Sharjah, Safari Mall, City Centre Al Zahia, Matajer Al Juraina, University City Hall, Sharjah National Park, Pygmy Zoo и Wasit Wetland Nature Park продлится 5-15 минут. Путь до Sahara Centre, Sharjah Museum of Islamic Civilization, Medcare Royal Specialty Hospital и Arabian Center займет 20–30 минут. Добраться до Sharjah International Airport можно за 15 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр950 м
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

    Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы 03.02.2025
