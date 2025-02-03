Jenna 1 by Arada

Жизнь в сердце динамичного мегаполиса. Jenna 1 — многофункциональный проект в составе крупнейшего комплекса Шарджи — Aljada. Продуманные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями созданы для экспатов, молодых специалистов и семей с детьми. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в стиле модерн с использованием натуральных материалов и современных технологий. — Коллекция лотов оснащена системой «Умный дом», кухонной плитой, вытяжкой, стиральной машиной и сушилкой. — На территории расположены бассейн, тренажерный зал, благоустроенный парк, детские игровые площадки и парковка. — Прямой доступ к West Boulevard с магазинами и ресторанами, а также к зеленым садам со спортивными сооружениями. Преимущества расположения Клубный дом находится в центральной части района Aljada с выездом на ключевые автомагистрали эмирата. Дорога до American University of Sharjah, Safari Mall, City Centre Al Zahia, Matajer Al Juraina, University City Hall, Sharjah National Park, Pygmy Zoo и Wasit Wetland Nature Park продлится 5-15 минут. Путь до Sahara Centre, Sharjah Museum of Islamic Civilization, Medcare Royal Specialty Hospital и Arabian Center займет 20–30 минут. Добраться до Sharjah International Airport можно за 15 минут.