Island Heights by Range

Описание

Оазис спокойствия среди бескрайних морских просторов. Island Heights — элитный жилой комплекс в сердце Al Marjan Island, где утро начинается с шепота волн, а вечер — с закатов над горизонтом. Проект гармонично сочетает современную архитектуру с панорамными видами на лазурные воды и всемирно известный курорт Wynn. Ключевые особенности — Продуманные интерьеры в современном стиле: приглушенная светлая палитра, панорамное остекление, просторные балконы и отделка премиальными материалами. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейн с лаунж-зоной, современный фитнес-центр, пространство для йоги и релаксации, детская игровая площадка и комфортабельная зона отдыха. — Близость к морю: всего 3 минуты пешком до песчаных пляжей Персидского залива. Преимущества расположения Комплекс расположен на Al Marjan Island с отличной транспортной доступностью. Дорога до центра Рас-эль-Хаймы и гольф-клуба Al Hamra продлится 30 минут. По шоссе E11 путь до Dubai Mall занимает 60 минут, до делового центра DIFC — 70 минут. Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы находится в 37 минутах пути.