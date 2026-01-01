Каталог
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовIsland Heights by Range

Island Heights by Range

44, Al Amwaj Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Range Developments
Площадь
от 45 м² до 88 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 330 596 $от 6 267 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест165

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
45 – 51
330 596 – 349 713
6 738 – 7 309
1 спальня
73 – 88
458 151 – 561 722
6 267 – 6 360
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис спокойствия среди бескрайних морских просторов. Island Heights — элитный жилой комплекс в сердце Al Marjan Island, где утро начинается с шепота волн, а вечер — с закатов над горизонтом. Проект гармонично сочетает современную архитектуру с панорамными видами на лазурные воды и всемирно известный курорт Wynn. Ключевые особенности — Продуманные интерьеры в современном стиле: приглушенная светлая палитра, панорамное остекление, просторные балконы и отделка премиальными материалами. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейн с лаунж-зоной, современный фитнес-центр, пространство для йоги и релаксации, детская игровая площадка и комфортабельная зона отдыха. — Близость к морю: всего 3 минуты пешком до песчаных пляжей Персидского залива. Преимущества расположения Комплекс расположен на Al Marjan Island с отличной транспортной доступностью. Дорога до центра Рас-эль-Хаймы и гольф-клуба Al Hamra продлится 30 минут. По шоссе E11 путь до Dubai Mall занимает 60 минут, до делового центра DIFC — 70 минут. Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы находится в 37 минутах пути.

Локация

На карте
44, Al Amwaj Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море90 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
Дополнительно
  • Набережная
