Каталог проектовInaura by Arada

Inaura by Arada

Burj Views West Tower, Burj Views, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 77 м² до 1650 м²
Количество спален
от 1 до 6
Стартовая цена
от 979 986 $от 12 518 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2030
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77
979 986
12 727
2 спальни
139
1 739 959
12 518
3 спальни
272
3 997 276
14 696
4 спальни
374
5 637 847
15 074
5 спален
453
11 177 669
24 675
6 спален
1650
35 398 220
21 453
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный формат городской роскоши в самом сердце Downtown Dubai. Концепция проекта Inaura строится на балансе, энергии и осознанному взаимодействию с окружающей средой. Это новый архитектурный ориентир, созданный для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты отличаются открытыми продуманными планировками, которые способствуют свободной циркуляции воздуха и ощущению простора. - Скрытые системы хранения поддерживают визуальную чистоту пространства. - Мягкие линии отделочных материалов и изысканная палитра придают интерьерам тепло и глубину, а цветовые акценты добавляют свет и динамику. - Комплекс прошел сертификацию LEED Gold, которая подтверждает приверженность проекта к устойчивому развитию. - Тщательно разработанная инфраструктура включает: фитнес-зал, студии танцев, йоги, пилатеса и бокса, spa-центр, сауну, бассейн, детскую игровую комнату, коворкинг, переговорные, ресторан, лаунж-зоны, кинотеатр и др. Преимущества расположения Жилое здание расположено вблизи дороги Al Asayel Street, по которой можно выехать на крупное шоссе Al Khail Road. За 5 минут можно добраться до знаковых локаций города Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 8 минут – до района Dubai Design District и Museum of the Future, за 12 минут – до достопримечательности Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 18 минут.

Локация

На карте
Burj Views West Tower, Burj Views, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа400 м
Магазин150 м
Медицинский центр650 м
Метро2 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Каталог