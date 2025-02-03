Inaura by Arada

Описание

Современный формат городской роскоши в самом сердце Downtown Dubai. Концепция проекта Inaura строится на балансе, энергии и осознанному взаимодействию с окружающей средой. Это новый архитектурный ориентир, созданный для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты отличаются открытыми продуманными планировками, которые способствуют свободной циркуляции воздуха и ощущению простора. - Скрытые системы хранения поддерживают визуальную чистоту пространства. - Мягкие линии отделочных материалов и изысканная палитра придают интерьерам тепло и глубину, а цветовые акценты добавляют свет и динамику. - Комплекс прошел сертификацию LEED Gold, которая подтверждает приверженность проекта к устойчивому развитию. - Тщательно разработанная инфраструктура включает: фитнес-зал, студии танцев, йоги, пилатеса и бокса, spa-центр, сауну, бассейн, детскую игровую комнату, коворкинг, переговорные, ресторан, лаунж-зоны, кинотеатр и др. Преимущества расположения Жилое здание расположено вблизи дороги Al Asayel Street, по которой можно выехать на крупное шоссе Al Khail Road. За 5 минут можно добраться до знаковых локаций города Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 8 минут – до района Dubai Design District и Museum of the Future, за 12 минут – до достопримечательности Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 18 минут.