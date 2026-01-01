Iluka Residences by MS Homes Developers

Описание

Райская прибрежная жизнь в Dubai Islands. Плавные линии и роскошные удобства в апартаментах Iluka Residences отражают красоту и движение океанских волн. Здесь все продумано для изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами и балконами, а также системой «умный дом». - Все лоты оборудованы частными бассейнами. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, сауна, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands — это динамично развивающийся район, состоящий из пяти островов вблизи оживленного мегаполиса. В комьюнити гармонично сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения С большой землей острова соединяет мост Infinity Bridge, который связан с автомагистралью Abu Baker Al Siddique Street. Путь до золотого рынка Gold Souk составит 7 минут, до пляжа Jumeirah – 10 минут, до Downtown Dubai – 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут.