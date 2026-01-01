Каталог
Iluka Residences by MS Homes Developers

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
MS Homes Developers
Площадь
от 188 м² до 272 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 1 102 175 $от 5 838 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
188
1 102 175
5 838
4 спальни
204 – 272
1 437 490 – 1 913 850
7 036

Описание

Райская прибрежная жизнь в Dubai Islands. Плавные линии и роскошные удобства в апартаментах Iluka Residences отражают красоту и движение океанских волн. Здесь все продумано для изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами и балконами, а также системой «умный дом». - Все лоты оборудованы частными бассейнами. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, сауна, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands — это динамично развивающийся район, состоящий из пяти островов вблизи оживленного мегаполиса. В комьюнити гармонично сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения С большой землей острова соединяет мост Infinity Bridge, который связан с автомагистралью Abu Baker Al Siddique Street. Путь до золотого рынка Gold Souk составит 7 минут, до пляжа Jumeirah – 10 минут, до Downtown Dubai – 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море200 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
