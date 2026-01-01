Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовIl Vento by Kora

Il Vento by Kora

99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Kora Properties
Площадь
от 78 м² до 514 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 646 426 $от 7 525 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность49
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 89
646 426 – 867 256
8 215 – 9 724
2 спальни
121 – 139
916 542 – 1 295 303
7 525 – 9 277
3 спальни
167 – 221
1 559 972 – 2 045 745
9 229 – 9 313
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый символ роскошной прибрежной жизни в Dubai Maritime City. Дизайн жилого комплекса Il Vento разработала итальянская компания Pininfarina, превратив морскую энергию и эстетику в современное пространство высокого класса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой с использованием натурального камня, со встроенной кухонной техникой и гарнитурами, сантехникой бренда Gessi, итальянскими обоями, продуманными планировками и панорамными окнами. - Богатая инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, детскую и спортивную площадки, игровое пространство для детей в помещении, беговую дорожку, пространство для йоги, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауну, террасу для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити с развитой сетью дорог, по которым за 10 минут можно добраться до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. Путь до пляжа Jumeirah Beach займет также 10 минут, до районов Downtown Dubai и DIFC – 15 минут, до Museum of the Future – 16 минут. Dubai International Airport находится на расстоянии 15 минут.

Локация

На карте
99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море300 м
Магазин350 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
Каталог