Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSociety House by IGO

Society House by IGO

1, Umniyati Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 73 м² до 413 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 717 390 $от 8 400 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
  1. При бронировании
    30%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
73 – 80
717 390 – 754 019
9 342 – 9 771
2 спальни
108 – 250
1 285 112 – 2 103 888
8 400 – 11 874
3 спальни
264 – 413
3 002 041 – 4 352 960
10 518 – 11 358

Описание

Роскошная жилая башня в районе Downtown с 360-градусными видами на Burj Khalifa и Business Bay. IGO Society House — клубный дом для единомышленников, стремящихся к успеху и высокому уровню жизни в самом сердце Дубая. Уникальная архитектура, сервис мирового класса и продуманность в мелочах станут идеальным решением даже для самого взыскательного резидента. Ключевые особенности — Современный и изысканный дизайн с использованием мрамора, латуни и золота в отделке. Богатые текстуры переплетаются со смелыми узорами, придавая пространству особую атмосферу. — Экстерьер украшен четырьмя вертикальными садами, создавая настоящий оазис в городской среде. — Полностью меблированные и укомплектованные лоты с открытыми планировками и приватными террасами. — На территории комплекса представлено все необходимое для отдыха и развлечений: фитнес-зал, симулятор гольфа, кроссфит-студия, частный кинотеатр, лаунж-зона, 25-метровый бассейн, падел-корт, meeting-румы, коворкинг и детская игровая площадка. Инфраструктура района Downtown — знаменитый район Дубая, являющимся центром как для туризма, так и для бизнеса. Развитая транспортная сеть, высокий уровень безопасности и вневременные точки интереса привлекают в этот район все новых резидентов и гостей. В шаговой доступности школы и сады Al Safa High School, Jumeirah International Nurseries, госпиталь Zabeel Health Center, торговый центр Dubai Mall. В 5-10 минутах от жилого комплекса расположены мировые достопримечательности: Burj Khalifa, фонтаны Дубая, Dubai Opera. Особенности расположения Благодаря расположению в центре Дубая и выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Ras Al Khor Rd дорога до ключевых районов города займет не более 10-25 минут. Путь до продлится Business Bay — 5 минут, до The Palm Jumeirah и Dubai Marina — 20-25 минут. Доехать до Dubai International Airport получится за 18 минут.

Локация

На карте
1, Umniyati Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро3 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Дополнительно
  • Открытый балкон

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 2
Каталог