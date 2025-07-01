Society House by IGO

Описание

Роскошная жилая башня в районе Downtown с 360-градусными видами на Burj Khalifa и Business Bay. IGO Society House — клубный дом для единомышленников, стремящихся к успеху и высокому уровню жизни в самом сердце Дубая. Уникальная архитектура, сервис мирового класса и продуманность в мелочах станут идеальным решением даже для самого взыскательного резидента. Ключевые особенности — Современный и изысканный дизайн с использованием мрамора, латуни и золота в отделке. Богатые текстуры переплетаются со смелыми узорами, придавая пространству особую атмосферу. — Экстерьер украшен четырьмя вертикальными садами, создавая настоящий оазис в городской среде. — Полностью меблированные и укомплектованные лоты с открытыми планировками и приватными террасами. — На территории комплекса представлено все необходимое для отдыха и развлечений: фитнес-зал, симулятор гольфа, кроссфит-студия, частный кинотеатр, лаунж-зона, 25-метровый бассейн, падел-корт, meeting-румы, коворкинг и детская игровая площадка. Инфраструктура района Downtown — знаменитый район Дубая, являющимся центром как для туризма, так и для бизнеса. Развитая транспортная сеть, высокий уровень безопасности и вневременные точки интереса привлекают в этот район все новых резидентов и гостей. В шаговой доступности школы и сады Al Safa High School, Jumeirah International Nurseries, госпиталь Zabeel Health Center, торговый центр Dubai Mall. В 5-10 минутах от жилого комплекса расположены мировые достопримечательности: Burj Khalifa, фонтаны Дубая, Dubai Opera. Особенности расположения Благодаря расположению в центре Дубая и выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Ras Al Khor Rd дорога до ключевых районов города займет не более 10-25 минут. Путь до продлится Business Bay — 5 минут, до The Palm Jumeirah и Dubai Marina — 20-25 минут. Доехать до Dubai International Airport получится за 18 минут.