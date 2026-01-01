I'Sola Bella by MAK Developers

Описание

Изысканная жилая башня в Jumeirah Village Circle. Названный в честь итальянского острова, апарт-комплекс I’Sola Bella привносит нотку европейской элегантности в самое сердце Дубая. Проект предлагает курортную жизнь, соединяя роскошные удобства с яркой энергией города. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых натуральных тонах, панорамными окнами, балконами, системами хранения и встроенной техникой от немецких производителей. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей комплекса и зарядная станция для электромобилей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, гольф-симулятор, детская игровая площадка, парк для домашних питомцев, коворкинг, терраса для барбекю, сигарная комната, кинотеатр, лаунж-зона, spa-комплекс, сауна, infinity-бассейн. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных автомагистралей Al Khalil Road, легко можно добраться до любой точки города. Дорога до Dubai Hills Golf займет 15 минут, до Palm Jumeirah и Expo City Dubai – 19 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 22 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 29 минутах пути.