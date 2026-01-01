Каталог
I'Sola Bella by MAK Developers

Shamal 2 Residences, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 3
1 / 3
Застройщик
MAK Developers
Площадь
от 38 м² до 82 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 209 666 $от 4 799 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.8 м
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38
209 666 – 212 389
5 483 – 5 530
1 спальня
67 – 82
333 560 – 394 826
4 799 – 4 923
Брошюра проекта

Описание

Изысканная жилая башня в Jumeirah Village Circle. Названный в честь итальянского острова, апарт-комплекс I’Sola Bella привносит нотку европейской элегантности в самое сердце Дубая. Проект предлагает курортную жизнь, соединяя роскошные удобства с яркой энергией города. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых натуральных тонах, панорамными окнами, балконами, системами хранения и встроенной техникой от немецких производителей. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей комплекса и зарядная станция для электромобилей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, гольф-симулятор, детская игровая площадка, парк для домашних питомцев, коворкинг, терраса для барбекю, сигарная комната, кинотеатр, лаунж-зона, spa-комплекс, сауна, infinity-бассейн. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных автомагистралей Al Khalil Road, легко можно добраться до любой точки города. Дорога до Dubai Hills Golf займет 15 минут, до Palm Jumeirah и Expo City Dubai – 19 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 22 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 29 минутах пути.

Локация

На карте
Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа700 м
Магазин270 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Прачечная
