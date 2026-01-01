Премиальный жилой комплекс на Dubai Islands. Атмосфера клубного дома House of Well представляет собой особый стиль жизни, где все продумано для максимального удобства и высокого качества жизни резидентов. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, открытыми планировками, встроенной техникой европейского бренда Miele, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами, просторными балконами. - Жители могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса и парковщика. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес зал, пространство для йоги, детскую площадку, лобби для гостей, лаунж-зоны возле бассейна, spa-центр и др. Преимущества расположения В 3 минутах от проекта находится торговый центр Dubai Islands Mall, в 5 минутах – Dubai Islands Beach. Также за 5 минут можно добраться до моста Infinity Bridge, который соединяет остров с материковой частью страны. Дорога до Dubai Frame займет 20 минут, до района DIFC – 25 минут, до Burj Khalifa – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.