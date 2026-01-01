House of Well

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Well Concept Development
Площадь
от 87 м² до 255 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 610 489 $от 6 096 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
15%
При передаче ключей
65%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
87
610 489 – 613 448
7 007 – 7 041
2 спальни
124 – 232
844 514 – 1 435 701
6 169 – 6 798
3 спальни
169 – 255
1 030 753 – 1 585 970
6 096 – 6 427
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс на Dubai Islands. Атмосфера клубного дома House of Well представляет собой особый стиль жизни, где все продумано для максимального удобства и высокого качества жизни резидентов. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, открытыми планировками, встроенной техникой европейского бренда Miele, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами, просторными балконами. - Жители могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса и парковщика. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес зал, пространство для йоги, детскую площадку, лобби для гостей, лаунж-зоны возле бассейна, spa-центр и др. Преимущества расположения В 3 минутах от проекта находится торговый центр Dubai Islands Mall, в 5 минутах – Dubai Islands Beach. Также за 5 минут можно добраться до моста Infinity Bridge, который соединяет остров с материковой частью страны. Дорога до Dubai Frame займет 20 минут, до района DIFC – 25 минут, до Burj Khalifa – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Транспортная доступность

Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
