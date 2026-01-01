Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовHelvetia Residences by Driven Properties

Helvetia Residences by Driven Properties

2/2, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 11
1 / 11
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
DHG Properties
Площадь
от 40 м² до 343 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 258 679 $от 4 271 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40
258 679
6 343
1 спальня
77 – 144
453 370 – 847 107
5 861 – 5 879
2 спальни
101 – 128
555 480 – 1 108 509
5 500 – 8 619
3 спальни
160 – 343
1 061 130 – 1 469 026
4 271 – 6 596
Брошюра проекта

Описание

Жилой комплекс в окружении множества зеленых зон, торговых центров, школ и достопримечательностей в первую очередь подойдет тем, кто ценит спокойствие и комфорт тихой локации. Локация в районе Jumeirah Village Circle открывает доступ ко всем удобствам современного мегаполиса. Helvetia Residences предлагает уютное пространство для жизни, органично вписанное в инфраструктуру и стиль семейного района. Ключевые особенности — Проект предлагает все необходимые удобства на территории: ресторан и мини-маркет, аптека, бассейн, беговая дорожка, тренажерный зал, падл-корт, spa-комплекс, зал для медитаций, зарядные станции для электромобилей. — Каждая резиденция спроектирована так, чтобы обеспечить комфортное проживание. Большие панорамные окна и открытая планировка наполняют апартаменты естественным светом и дарят ощущение простора в каждом юните. — Продуманное зонирование помещений создает идеальные условия для отдыха, обедов и досуга. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
2/2, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Аптека
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
Каталог