Helvetia Residences by Driven Properties

Описание

Жилой комплекс в окружении множества зеленых зон, торговых центров, школ и достопримечательностей в первую очередь подойдет тем, кто ценит спокойствие и комфорт тихой локации. Локация в районе Jumeirah Village Circle открывает доступ ко всем удобствам современного мегаполиса. Helvetia Residences предлагает уютное пространство для жизни, органично вписанное в инфраструктуру и стиль семейного района. Ключевые особенности — Проект предлагает все необходимые удобства на территории: ресторан и мини-маркет, аптека, бассейн, беговая дорожка, тренажерный зал, падл-корт, spa-комплекс, зал для медитаций, зарядные станции для электромобилей. — Каждая резиденция спроектирована так, чтобы обеспечить комфортное проживание. Большие панорамные окна и открытая планировка наполняют апартаменты естественным светом и дарят ощущение простора в каждом юните. — Продуманное зонирование помещений создает идеальные условия для отдыха, обедов и досуга. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.