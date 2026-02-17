Greenfield by Samana

Описание

Уютный жилой комплекс в стороне от городского шума в районе Al Warsan. ЖК Greenfield предлагает спокойный и комфортный образ жизни в окружении природы. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах, панорамными окнами, частными балконами. - Гибкие планировки позволяют трансформировать пространство в зависимости от потребности резидентов: из односпальной квартиры сделать двуспальную, из двуспальной – трехспальную. - На территории комплекса расположены: спортивная и детская площадки, тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зоны, терраса для барбекю, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road можно легко добраться до любых локаций города. Дорога до Dubai Safari Park займет 10 минут, до района Academic City – 12 минут, до парка развлечений IMG World of Adventures – 15 минут, до международной ярмарки Global Village – 20 минут. Dubai International Airport находится в 18 минутах пути.