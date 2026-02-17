Greenfield by Samana

Rawabi Residence, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 41 м² до 82 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 231 450 $от 4 149 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
1%
После передачи ключей
44%
Период рассрочки после передачи ключей
44 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
41
231 450
5 623
2 спальни
82
340 368
4 149
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Уютный жилой комплекс в стороне от городского шума в районе Al Warsan. ЖК Greenfield предлагает спокойный и комфортный образ жизни в окружении природы. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах, панорамными окнами, частными балконами. - Гибкие планировки позволяют трансформировать пространство в зависимости от потребности резидентов: из односпальной квартиры сделать двуспальную, из двуспальной – трехспальную. - На территории комплекса расположены: спортивная и детская площадки, тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зоны, терраса для барбекю, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road можно легко добраться до любых локаций города. Дорога до Dubai Safari Park займет 10 минут, до района Academic City – 12 минут, до парка развлечений IMG World of Adventures – 15 минут, до международной ярмарки Global Village – 20 минут. Dubai International Airport находится в 18 минутах пути.

Локация

Rawabi Residence, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа500 м
Магазин350 м
Медицинский центр400 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Строительная компания, входящая в состав конгломерата Samana Group и реализовавшая более 20 проектов в ОАЭ.
