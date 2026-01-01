Gateway Residences by Premier Choice

Описание

Современный mixed-use комплекс с акцентом на lifestyle и активный образ жизни в Jumeirah Village Circle. Здесь предусмотрены комфортные пространства для работы и встреч, бассейн с панорамой на Emirates Living и Dubai Marina, а также продуманные пространства для детей и семей. Ключевые особенности - Резиденты могут выбрать светлую или темную цветовую палитру отделки интерьера, открытую или закрытую планировку кухни. - Все апартаменты оснащены системой «Умный дом», консолью автоматизированного управления Amazon Echo Show 10 (3rd Gen) и бесключевым доступом по персональным картам. - Инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, детскую площадку, корты для падел-тенниса и баскетбола, террасу для барбекю, infinity-бассейн на крыше, кинотеатр, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в 3 минутах от шоссе Al Khail Road. За 10 минут можно добраться до торговых центов Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates и района Dubai Marina, за 15 минут – до популярной локации Burj Khalifa, за 20 минут – до пляжа Jumeirah Beach и Museum of the Future. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.