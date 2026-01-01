Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовGateway Residences by Premier Choice

Gateway Residences by Premier Choice

Laval Residence, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Premier Choice
Площадь
от 71 м² до 218 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 257 008 $от 3 588 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
48 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 73
257 008 – 263 181
3 588 – 3 590
Брошюра проекта

Описание

Современный mixed-use комплекс с акцентом на lifestyle и активный образ жизни в Jumeirah Village Circle. Здесь предусмотрены комфортные пространства для работы и встреч, бассейн с панорамой на Emirates Living и Dubai Marina, а также продуманные пространства для детей и семей. Ключевые особенности - Резиденты могут выбрать светлую или темную цветовую палитру отделки интерьера, открытую или закрытую планировку кухни. - Все апартаменты оснащены системой «Умный дом», консолью автоматизированного управления Amazon Echo Show 10 (3rd Gen) и бесключевым доступом по персональным картам. - Инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, детскую площадку, корты для падел-тенниса и баскетбола, террасу для барбекю, infinity-бассейн на крыше, кинотеатр, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в 3 минутах от шоссе Al Khail Road. За 10 минут можно добраться до торговых центов Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates и района Dubai Marina, за 15 минут – до популярной локации Burj Khalifa, за 20 минут – до пляжа Jumeirah Beach и Museum of the Future. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Локация

На карте
Laval Residence, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа500 м
Магазин230 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог