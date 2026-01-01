Каталог
Flora Bay Residences

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Octa Properties
Площадь
от 68 м² до 186 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 525 456 $от 6 081 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68
525 456
7 695
2 спальни
106
673 564
6 321
3 спальни
186
1 135 584
6 081
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Бухта спокойствия на берегах легендарных Dubai Islands. Flora Bay Residences — комплекс с просторными и полностью меблированными апартаментами, wellness-инфраструктурой и общественными пространствами для жизни у моря. Проект подойдет тем, кто ценит уединение с возможностью быстро добраться до ключевых точек мегаполиса. Ключевые особенности — Архитектура в стиле тропического модернизма: волнообразные линии фасада из светлого камня сочетаются со сплошным остеклением и террасами. Нижние уровни акцентированы горизонтальными перфорированными панелями и пальмами, верхние этажи с консольными выступами и озеленением подчеркивают связь с природным окружением. — Интерьеры выполнены в палитре бежевых, песочных и молочных тонов с акцентами лазурно-бирюзового и изумрудного. В отделке использованы белый мрамор и дерево с текстурой венге на полах, матовый камень, лакированные шкафы с золотистой фурнитурой и стеклянные перегородки. — На территории: бассейн, тренажерный зал, лаунж, бизнес-центр, игровая комната, детская площадка на открытом воздухе и многофункциональные зоны отдыха. — Золотистые пляжи находятся в 5 минутах от резиденции. Из окон открываются панорамные виды на лазурные воды Персидского залива. Преимущества расположения Башня расположена на Dubai Islands — архипелаге с развитой транспортной связью с материком. Дорога до Island A Yacht Marina, Sports Country Club House Course, Dubai Islands Mall, Golf Course и Waterfront Market займет 5-10 минут. Путь до Festival City продлится 18 минут, до Museum of the Future, Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena и Burj Al Arab — 25-40 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 18 минут.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море550 м
Магазин2 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
Каталог