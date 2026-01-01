Описание

Бухта спокойствия на берегах легендарных Dubai Islands. Flora Bay Residences — комплекс с просторными и полностью меблированными апартаментами, wellness-инфраструктурой и общественными пространствами для жизни у моря. Проект подойдет тем, кто ценит уединение с возможностью быстро добраться до ключевых точек мегаполиса. Ключевые особенности — Архитектура в стиле тропического модернизма: волнообразные линии фасада из светлого камня сочетаются со сплошным остеклением и террасами. Нижние уровни акцентированы горизонтальными перфорированными панелями и пальмами, верхние этажи с консольными выступами и озеленением подчеркивают связь с природным окружением. — Интерьеры выполнены в палитре бежевых, песочных и молочных тонов с акцентами лазурно-бирюзового и изумрудного. В отделке использованы белый мрамор и дерево с текстурой венге на полах, матовый камень, лакированные шкафы с золотистой фурнитурой и стеклянные перегородки. — На территории: бассейн, тренажерный зал, лаунж, бизнес-центр, игровая комната, детская площадка на открытом воздухе и многофункциональные зоны отдыха. — Золотистые пляжи находятся в 5 минутах от резиденции. Из окон открываются панорамные виды на лазурные воды Персидского залива. Преимущества расположения Башня расположена на Dubai Islands — архипелаге с развитой транспортной связью с материком. Дорога до Island A Yacht Marina, Sports Country Club House Course, Dubai Islands Mall, Golf Course и Waterfront Market займет 5-10 минут. Путь до Festival City продлится 18 минут, до Museum of the Future, Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena и Burj Al Arab — 25-40 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 18 минут.