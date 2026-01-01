Floarea Skies by Mashriq Elite

Описание

Архитектурная симфония, возвышающаяся над городским ландшафтом JVC. Floarea Skies представляет собой эталон современного стиля жизни, где элегантность сочетается с инновационным дизайном. Этот проект воплощает стремление к безупречному качеству и задаёт новые стандарты роскошной жизни в тихом семейном комьюнити. Ключевые особенности — Тщательно продуманные апартаменты, отличающиеся просторными планировками, панорамным остеклением и встроенными системами умного дома с голосовым помощником Alexa. — Премиальное оформление интерьеров: элегантные шкафы из стекла и дерева, высококачественные европейские отделочные материалы, стильная сантехника и встроенные кухни с техникой высшего класса. — Богатая инфраструктура для отдыха, включающая infinity-бассейн на крыше, японский сад, площадку для медитаций, мини-гольф, тренажёрный зал, библиотеку и зону для барбекю. — Передовые технологические решения: высокоскоростные лифты, система парковки с распознаванием номерных знаков и станция для зарядки электромобилей. Преимущества расположения Комплекс находится в центральной части Jumeirah Village Circle. В непосредственной близости расположены школы, больницы и торговые центры. До Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden можно добраться за 10 минут, до Dubai Autodrome — за 15 минут, до Dubai Marina, Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates — за 20 минут. Основные достопримечательности, включая Palm Jumeirah и IMG Worlds of Adventure, находятся в 22 минутах езды. До Dubai International Airport получится доехать за 25 минут.