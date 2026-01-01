Каталог
Floarea Skies by Mashriq Elite

Laval Residence, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Mashriq Elite Development
Площадь
от 36 м² до 109 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 212 117 $от 4 367 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
После передачи ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 55
212 117 – 244 792
4 412 – 5 762
1 спальня
66 – 77
314 227 – 340 095
4 367 – 4 717
2 спальни
102 – 109
481 688 – 489 857
4 461 – 4 692
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурная симфония, возвышающаяся над городским ландшафтом JVC. Floarea Skies представляет собой эталон современного стиля жизни, где элегантность сочетается с инновационным дизайном. Этот проект воплощает стремление к безупречному качеству и задаёт новые стандарты роскошной жизни в тихом семейном комьюнити. Ключевые особенности — Тщательно продуманные апартаменты, отличающиеся просторными планировками, панорамным остеклением и встроенными системами умного дома с голосовым помощником Alexa. — Премиальное оформление интерьеров: элегантные шкафы из стекла и дерева, высококачественные европейские отделочные материалы, стильная сантехника и встроенные кухни с техникой высшего класса. — Богатая инфраструктура для отдыха, включающая infinity-бассейн на крыше, японский сад, площадку для медитаций, мини-гольф, тренажёрный зал, библиотеку и зону для барбекю. — Передовые технологические решения: высокоскоростные лифты, система парковки с распознаванием номерных знаков и станция для зарядки электромобилей. Преимущества расположения Комплекс находится в центральной части Jumeirah Village Circle. В непосредственной близости расположены школы, больницы и торговые центры. До Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden можно добраться за 10 минут, до Dubai Autodrome — за 15 минут, до Dubai Marina, Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates — за 20 минут. Основные достопримечательности, включая Palm Jumeirah и IMG Worlds of Adventure, находятся в 22 минутах езды. До Dubai International Airport получится доехать за 25 минут.

Локация

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа900 м
Магазин350 м
Медицинский центр700 м
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
