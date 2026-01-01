Floarea Oasis by Mashriq Elite

Описание

Новый символ роскоши в Dubai Land Residence Complex. В жилом комплексе Floarea Oasis гармонично сочетаются европейская эстетика и утонченный стиль. Элегантные линии фасада, дизайнерские интерьеры и внимание к каждой детали создают атмосферу комфорта и вдохновения. Это пространство для тех, кто выбирает не компромисс, а совершенство. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в спокойных натуральных тонах качественными материалами, встроенная техника европейских брендов, система «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, панорамные окна. - Парковка оборудована технологией распознавания номерных знаков, которая облегчает въезд и выезд. - Для владельцев электромобилей установлены зарядные станции. - Резидентам доступен широкий спектр разнообразных удобств: тренажерный зал, место для йоги и медитаций, спортивная и детская площадки на открытом воздухе, настольный теннис, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, сад на крыше, конференц-зал и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой сетью автодорог, по которым можно выехать на 2 ближайших шоссе — Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Al Ain. Поездка до торгового центра Dubai Outlet Mall и парка развлечений IMG World of Adventures займет 10 минут, до международной ярмарки Global Village и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Чтобы добраться до Palm Polo Club, потребуется 18 минут, до Meydan Race Course – 19 минут. Дорога до Dubai International Airport составит 20 минут.