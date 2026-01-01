Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовFloarea Oasis by Mashriq Elite

Floarea Oasis by Mashriq Elite

Al Awazi Residences, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Mashriq Elite Development
Площадь
от 38 м² до 119 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 187 611 $от 3 783 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 42
187 611 – 201 498
4 707 – 4 902
1 спальня
70 – 85
272 022 – 342 818
3 844 – 4 026
2 спальни
114 – 119
443 567 – 451 736
3 783 – 3 868
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый символ роскоши в Dubai Land Residence Complex. В жилом комплексе Floarea Oasis гармонично сочетаются европейская эстетика и утонченный стиль. Элегантные линии фасада, дизайнерские интерьеры и внимание к каждой детали создают атмосферу комфорта и вдохновения. Это пространство для тех, кто выбирает не компромисс, а совершенство. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в спокойных натуральных тонах качественными материалами, встроенная техника европейских брендов, система «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, панорамные окна. - Парковка оборудована технологией распознавания номерных знаков, которая облегчает въезд и выезд. - Для владельцев электромобилей установлены зарядные станции. - Резидентам доступен широкий спектр разнообразных удобств: тренажерный зал, место для йоги и медитаций, спортивная и детская площадки на открытом воздухе, настольный теннис, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, сад на крыше, конференц-зал и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой сетью автодорог, по которым можно выехать на 2 ближайших шоссе — Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Al Ain. Поездка до торгового центра Dubai Outlet Mall и парка развлечений IMG World of Adventures займет 10 минут, до международной ярмарки Global Village и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Чтобы добраться до Palm Polo Club, потребуется 18 минут, до Meydan Race Course – 19 минут. Дорога до Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Al Awazi Residences, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа2 км
Магазин400 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог