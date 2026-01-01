Floarea Breeze by Mashriq

Описание

Малоэтажный жилой комплекс на берегу Персидского залива на Dubai Islands. Просторные планировки Floarea Breeze, панорамные окна от пола до потолка и большие балконы наполняют интерьеры естественным светом и открывают живописные виды. Здесь вы почувствуете идеальный баланс между курортной атмосферой и динамикой большого города. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена качественными материалами: итальянская плитка, натуральный камень, мрамор, гранит, закаленное стекло, элементы из массива дерева. - Во всех резиденциях встроенная техника бренда Bosch и система «Умный дом» с голосовым помощников Alexa. - Для удобства владельцев автомобилей въезд на парковку оборудован системой распознавания номерных знаков. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги и медитаций, детская площадка, настольный теннис, дзен-сад, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. За 15 минут можно добраться до Dubai Creek Golf & Yacht Club, Al Mamzar Beach Park, Zabeel Park. В радиусе 20 минут находятся Burj Khalifa, Dubai Mall, Mall of the Emirates, Gold Souk. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.