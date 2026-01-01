Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовFloarea Breeze by Mashriq

Floarea Breeze by Mashriq

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Mashriq Elite Development
Площадь
от 81 м² до 176 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 517 086 $от 5 137 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81 – 97
517 086 – 587 883
6 032 – 6 339
2 спальни
116 – 158
734 922 – 816 610
5 137 – 6 284
3 спальни
136 – 176
857 454 – 1 140 912
6 260 – 6 461
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс на берегу Персидского залива на Dubai Islands. Просторные планировки Floarea Breeze, панорамные окна от пола до потолка и большие балконы наполняют интерьеры естественным светом и открывают живописные виды. Здесь вы почувствуете идеальный баланс между курортной атмосферой и динамикой большого города. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена качественными материалами: итальянская плитка, натуральный камень, мрамор, гранит, закаленное стекло, элементы из массива дерева. - Во всех резиденциях встроенная техника бренда Bosch и система «Умный дом» с голосовым помощников Alexa. - Для удобства владельцев автомобилей въезд на парковку оборудован системой распознавания номерных знаков. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги и медитаций, детская площадка, настольный теннис, дзен-сад, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. За 15 минут можно добраться до Dubai Creek Golf & Yacht Club, Al Mamzar Beach Park, Zabeel Park. В радиусе 20 минут находятся Burj Khalifa, Dubai Mall, Mall of the Emirates, Gold Souk. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог