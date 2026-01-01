Eleve by Deyaar

Описание

Изысканный жилой комплекс в прибрежном районе Jebel Ali. Минималистичный дизайн апарт-комплекса ÉLEVÉ, обилие естественного света и тактильные натуральные материалы создают атмосферу изысканной простоты и умиротворения. Здесь гармонично сочетаются современная элегантность и комфорт, предлагая непревзойденный образ жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в натуральной цветовой палитре с деревянными акцентами. Панорамные окна стирают границы между внутренним и внешним пространством, открывая потрясающий вид на порт Jebel Ali. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, зона йоги, бассейны для взрослых и детей, игровая комната, джакузи, сауна, места отдыха, терраса для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, продуктовый магазин, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в непосредственной близости к шоссе Sheikh Zayed Road. Поездка до всемирной выставки Expo City Dubai, до тематического парка Dubai Parks & Resorts и стрелкового клуба Jebel Ali Shooting Club займет 15 минут. Парк Jebel Ali Gardens находится в 10 минутах пути, гольф-клуб JA The Resort Golf Course – в 18 минутах. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 25 минут.