Eleve by Deyaar

The Galleries 4, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 99 м² до 273 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 408 522 $от 3 053 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
48%
При передаче ключей
12%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
99 – 122
408 522 – 477 330
3 898 – 4 102
3 спальни
151 – 273
610 480 – 835 533
3 053 – 4 024
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в прибрежном районе Jebel Ali. Минималистичный дизайн апарт-комплекса ÉLEVÉ, обилие естественного света и тактильные натуральные материалы создают атмосферу изысканной простоты и умиротворения. Здесь гармонично сочетаются современная элегантность и комфорт, предлагая непревзойденный образ жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в натуральной цветовой палитре с деревянными акцентами. Панорамные окна стирают границы между внутренним и внешним пространством, открывая потрясающий вид на порт Jebel Ali. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, зона йоги, бассейны для взрослых и детей, игровая комната, джакузи, сауна, места отдыха, терраса для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, продуктовый магазин, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в непосредственной близости к шоссе Sheikh Zayed Road. Поездка до всемирной выставки Expo City Dubai, до тематического парка Dubai Parks & Resorts и стрелкового клуба Jebel Ali Shooting Club займет 15 минут. Парк Jebel Ali Gardens находится в 10 минутах пути, гольф-клуб JA The Resort Golf Course – в 18 минутах. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт170 м
Школа650 м
Магазин300 м
Медицинский центр500 м
Метро350 м
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
