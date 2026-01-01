Edgewater Residences 1&2 by MGS

Описание

Роскошь и комфорт среди природы и современности Edgewater Residences 2 предлагает идеальный баланс: потрясающие виды на Персидский залив, удобный доступ к пляжу и исключительный комфорт. Современный дизайн, вдохновленный морскими мотивами, подчеркивает элегантность и стиль. Ключевые особенности — Дизайн отражает морскую эстетику: светлое дерево, плавные линии и естественные оттенки создают ощущение гармонии. Интерьеры выполнены в светлых тонах: бежевых, песочных и оливковых, с использованием натуральных материалов, таких как дерево и мрамор. — Высококачественная отделка с использованием материалов премиум-класса. Кухни оборудованы техникой Bosch, а сантехника Grohe дополняет изысканный стиль ванных комнат. — Для резидентов доступны бассейн, тренажерный зал, детская площадка, зоны отдыха и террасы, обеспечивающие максимальное удобство и релакс. Преимущества расположения В пешей доступности находится пляж Dubai Islands Beach, а до главных достопримечательностей, таких как Burj Khalifa и Dubai Marina, можно доехать за 20–25 минут. Аэропорт Дубая расположен в 10 минутах езды.