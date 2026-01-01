Каталог
Edgewater Residences 1&2 by MGS

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
MGS Development
Площадь
от 59 м² до 353 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 593 257 $от 4 563 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
16$
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов3
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
59 – 230
593 257 – 1 271 342
5 516 – 9 900
2 спальни
100 – 243
770 017 – 1 799 234
4 606 – 8 133
3 спальни
142 – 353
989 528 – 2 079 593
4 563 – 7 487
Описание

Роскошь и комфорт среди природы и современности Edgewater Residences 2 предлагает идеальный баланс: потрясающие виды на Персидский залив, удобный доступ к пляжу и исключительный комфорт. Современный дизайн, вдохновленный морскими мотивами, подчеркивает элегантность и стиль. Ключевые особенности — Дизайн отражает морскую эстетику: светлое дерево, плавные линии и естественные оттенки создают ощущение гармонии. Интерьеры выполнены в светлых тонах: бежевых, песочных и оливковых, с использованием натуральных материалов, таких как дерево и мрамор. — Высококачественная отделка с использованием материалов премиум-класса. Кухни оборудованы техникой Bosch, а сантехника Grohe дополняет изысканный стиль ванных комнат. — Для резидентов доступны бассейн, тренажерный зал, детская площадка, зоны отдыха и террасы, обеспечивающие максимальное удобство и релакс. Преимущества расположения В пешей доступности находится пляж Dubai Islands Beach, а до главных достопримечательностей, таких как Burj Khalifa и Dubai Marina, можно доехать за 20–25 минут. Аэропорт Дубая расположен в 10 минутах езды.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море300 м
Магазин3 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
