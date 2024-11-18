Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовEden House Za’abeel by H&H Development

Eden House Za’abeel by H&H Development

Eden House, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 110 м² до 331 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 319 967 $от 11 394 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания235 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
110 – 111
1 319 967 – 1 742 326
11 910 – 15 681
2 спальни
155 – 229
1 912 255 – 2 946 203
12 289 – 12 839
3 спальни
259 – 331
2 961 686 – 4 749 336
11 394 – 14 336
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Поэзия красоты в центре мегаполиса. Eden House Za'abeel — премиальный жилой комплекс с текстурированными бетонными фасадами и каскадной зеленью. Этот клубный дом создан для ценителей современной архитектуры, которые ищут баланс между городской динамикой и приватностью. Ключевые особенности — Концепт от DXB Lab гармонично сочетает урбанистические формы и природные элементы. Дизайн апартаментов разработан парижским мастером Тристаном Ауэром. — В интерьере использованы паркетная доска из дуба, отделка стен цвета слоновой кости от Armourcoat, встроенная техника Smeg, столешницы из натурального камня и мрамора Sahara Blanc, а также сантехника Toto и Axor. Во всех лотах есть выходы на частные балконы. — Инфраструктура мирового класса: тренажерный зал, студия йоги, spa-центр с сауной и парной, бассейны, многоуровневые зеленые сады, приватный лаунж, детская игровая зона, кафе и рестораны, коворкинг-пространства и открытые террасы с панорамными видами на Burj Khalifa. — Сервис включает круглосуточную охрану с видеонаблюдением, управляющую команду Eden House, услуги парковщика и программу обслуживания пустующих юнитов. Также доступны услуги персонального дворецкого, водителя, клининга, химчистки и няни для детей. Преимущества расположения Проект расположен в деловом сообществе DIFC. Прямой выход на Sheikh Zayed Road обеспечивает быструю связь с ключевыми точками города. Путь до DIFC займет 2 минуты, до Gate Village и Gate Avenue можно добраться за 5 минут, до Музея будущего — за 7 минут. Дорога до Downtown Dubai и Dubai Mall продлится 8-10 минут, до Emirates Towers — 12 минут, до Dubai Marina — 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Eden House, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Море3 км
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр800 м
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Новости

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
Item 1 of 1
Каталог