Eden House Za’abeel by H&H Development

Описание

Поэзия красоты в центре мегаполиса. Eden House Za'abeel — премиальный жилой комплекс с текстурированными бетонными фасадами и каскадной зеленью. Этот клубный дом создан для ценителей современной архитектуры, которые ищут баланс между городской динамикой и приватностью. Ключевые особенности — Концепт от DXB Lab гармонично сочетает урбанистические формы и природные элементы. Дизайн апартаментов разработан парижским мастером Тристаном Ауэром. — В интерьере использованы паркетная доска из дуба, отделка стен цвета слоновой кости от Armourcoat, встроенная техника Smeg, столешницы из натурального камня и мрамора Sahara Blanc, а также сантехника Toto и Axor. Во всех лотах есть выходы на частные балконы. — Инфраструктура мирового класса: тренажерный зал, студия йоги, spa-центр с сауной и парной, бассейны, многоуровневые зеленые сады, приватный лаунж, детская игровая зона, кафе и рестораны, коворкинг-пространства и открытые террасы с панорамными видами на Burj Khalifa. — Сервис включает круглосуточную охрану с видеонаблюдением, управляющую команду Eden House, услуги парковщика и программу обслуживания пустующих юнитов. Также доступны услуги персонального дворецкого, водителя, клининга, химчистки и няни для детей. Преимущества расположения Проект расположен в деловом сообществе DIFC. Прямой выход на Sheikh Zayed Road обеспечивает быструю связь с ключевыми точками города. Путь до DIFC займет 2 минуты, до Gate Village и Gate Avenue можно добраться за 5 минут, до Музея будущего — за 7 минут. Дорога до Downtown Dubai и Dubai Mall продлится 8-10 минут, до Emirates Towers — 12 минут, до Dubai Marina — 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на транспорте.