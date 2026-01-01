Каталог
Dream Life by Nova Power

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Stamn Real Estate Development
Площадь
от 74 м² до 106 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 449 285 $от 5 428 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Площадь участка3936 м²
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
74
449 285
6 000
2 спальни
106
577 263
5 428
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Резиденциальный комплекс Dream Life расположен в перспективном районе Deira на территории архипелага Dubai Islands. Проект формирует спокойную и сбалансированную среду для повседневной жизни у моря. Ключевые особенности – Апартаменты представлены с современной отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной кухней и полной меблировкой. – Жильцам доступны круглосуточный консьерж, сервисное обслуживание, доставка еды, онлайн-запись услуг, мобильное приложение для управления сервисами, а также трансфер до района Old Town Deira. – Инфраструктура здания предусматривает детскую игровую площадку, бассейн и безопасные зоны, адаптированные для комфортного семейного проживания. Преимущества расположения В радиусе 10-15 минут расположены школы, медицинские центры и станции метро района Deira, что обеспечивает удобный доступ к ключевой инфраструктуре Дубая. До Dubai Islands Mall и Dubai Islands Marina можно добраться за 1-2 минуты, а путь до пляжа занимает около 5-6 минут. До Downtown Dubai и Burj Khalifa можно доехать за 25 минут. Международный аэропорт Дубая (DXB) находится в 15-20 минутах езды.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Школа5 км
Магазин300 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
