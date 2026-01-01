Dream Life by Nova Power

Описание

Резиденциальный комплекс Dream Life расположен в перспективном районе Deira на территории архипелага Dubai Islands. Проект формирует спокойную и сбалансированную среду для повседневной жизни у моря. Ключевые особенности – Апартаменты представлены с современной отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной кухней и полной меблировкой. – Жильцам доступны круглосуточный консьерж, сервисное обслуживание, доставка еды, онлайн-запись услуг, мобильное приложение для управления сервисами, а также трансфер до района Old Town Deira. – Инфраструктура здания предусматривает детскую игровую площадку, бассейн и безопасные зоны, адаптированные для комфортного семейного проживания. Преимущества расположения В радиусе 10-15 минут расположены школы, медицинские центры и станции метро района Deira, что обеспечивает удобный доступ к ключевой инфраструктуре Дубая. До Dubai Islands Mall и Dubai Islands Marina можно добраться за 1-2 минуты, а путь до пляжа занимает около 5-6 минут. До Downtown Dubai и Burj Khalifa можно доехать за 25 минут. Международный аэропорт Дубая (DXB) находится в 15-20 минутах езды.