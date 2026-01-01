Каталог
Coventry Living

Royal JVC Building, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 69 м² до 317 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 326 067 $от 3 366 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
24%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Площадь участка1701 м²
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания135 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 79
326 067 – 389 026
4 724 – 4 915
2 спальни
158 – 173
602 757 – 610 843
3 527 – 3 792
3 спальни
317
1 070 035
3 366
Описание

Высотный жилой комплекс Coventry Living в центре района Jumeirah Village Circle создает акцент на функциональности и ежедневном комфорте. Проект предлагает разнообразные форматы жилья – от уютных студий до дуплексов с пятью спальнями. Ключевые особенности – Светлые, просторные апартаменты с современными планировками, панорамным остеклением и балконами. – На территории предусмотрен инфинити-бассейн и отдельный бассейн для детей. – Для отдыха и досуга спроектированы лаунж с камином, игровая площадка, мини-гольф и водные аттракционы. – В распоряжении жителей оснащенный фитнес-зал, открытые зоны для йоги и релакса, а также приватные беседки и BBQ-пространства. Преимущества расположения Локация отличается удобным выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Ski Dubai и Emirates Hills занимает 10 минут, до King’s College Hospital – 18 минут. До Burj Khalifa, Downtown Dubai и Museum of the Future можно доехать за 25-30 минут. Международный аэропорт DXB находится в 25 минутах езды.

Локация

На карте
Royal JVC Building, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
