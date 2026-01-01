Описание

Высотный жилой комплекс Coventry Living в центре района Jumeirah Village Circle создает акцент на функциональности и ежедневном комфорте. Проект предлагает разнообразные форматы жилья – от уютных студий до дуплексов с пятью спальнями. Ключевые особенности – Светлые, просторные апартаменты с современными планировками, панорамным остеклением и балконами. – На территории предусмотрен инфинити-бассейн и отдельный бассейн для детей. – Для отдыха и досуга спроектированы лаунж с камином, игровая площадка, мини-гольф и водные аттракционы. – В распоряжении жителей оснащенный фитнес-зал, открытые зоны для йоги и релакса, а также приватные беседки и BBQ-пространства. Преимущества расположения Локация отличается удобным выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Ski Dubai и Emirates Hills занимает 10 минут, до King’s College Hospital – 18 минут. До Burj Khalifa, Downtown Dubai и Museum of the Future можно доехать за 25-30 минут. Международный аэропорт DXB находится в 25 минутах езды.