Condor Marina Star by Devmark

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Marina. Раскинувшийся на берегу Персидского залива Condor Marina Star – это символ роскоши и стиля. Современная архитектура, впечатляющие интерьеры и эксклюзивные удобства создают атмосферу изысканной жизни в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с высококачественной отделкой, встроенной техникой от европейских брендов, большими панорамными окнами и просторными балконами. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оборудованы системой «Умный дом». Также в распоряжении жителей четырехуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, зал для медитаций и занятий йогой, infinity-бассейн на крыше, детская игровая площадка, раздельная сауна для мужчин и женщин, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Dubai Marina – динамично развивающийся район на побережье Дубая. Комьюнити известно своими белоснежными песчаными пляжами, высочайшими жилыми небоскребами, многочисленными достопримечательностями, а также соседством с жемчужиной Дубая — островом Palm Jumeirah. Помимо развлекательных объектов, здесь также развита социальная инфраструктура. В течение 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Willow Children’s Nursery, Toddler Town British Nursery, Regent International School и до медицинских центров Life GP Clinic, Emerald Avenue Medical Clinic, Medcare Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря близости к автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road путь до Jumeirah Beach и Dubai Marina Mall займет 5 минут, до Palm Jumeirah и Emirates Golf Club – 8 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera House – 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 24 минутах.