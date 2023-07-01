Каталог
Condor Marina Star by Devmark

Marina Star, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Condor Group
Площадь
от 84 м² до 862 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 906 437 $от 8 941 $/м²

График платежей *

При бронировании
50%
После передачи ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2023
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
84
906 437
10 698
2 спальни
107
958 570
8 941

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Marina. Раскинувшийся на берегу Персидского залива Condor Marina Star – это символ роскоши и стиля. Современная архитектура, впечатляющие интерьеры и эксклюзивные удобства создают атмосферу изысканной жизни в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с высококачественной отделкой, встроенной техникой от европейских брендов, большими панорамными окнами и просторными балконами. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оборудованы системой «Умный дом». Также в распоряжении жителей четырехуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, зал для медитаций и занятий йогой, infinity-бассейн на крыше, детская игровая площадка, раздельная сауна для мужчин и женщин, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Dubai Marina – динамично развивающийся район на побережье Дубая. Комьюнити известно своими белоснежными песчаными пляжами, высочайшими жилыми небоскребами, многочисленными достопримечательностями, а также соседством с жемчужиной Дубая — островом Palm Jumeirah. Помимо развлекательных объектов, здесь также развита социальная инфраструктура. В течение 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Willow Children’s Nursery, Toddler Town British Nursery, Regent International School и до медицинских центров Life GP Clinic, Emerald Avenue Medical Clinic, Medcare Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря близости к автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road путь до Jumeirah Beach и Dubai Marina Mall займет 5 минут, до Palm Jumeirah и Emirates Golf Club – 8 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera House – 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 24 минутах.

Локация

На карте
Marina Star, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Школа500 м
Магазин600 м
Медицинский центр300 м
Метро2 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
