Citrine Residences by Eagle Hills

Описание

Премиальный жилой комплекс в самом сердце Шарджи на острове Maryam Island. Citrine Residences — олицетворение великолепия современной архитектуры в непосредственной близости от набережной Персидского залива. Отличительной чертой является прямой доступ к 900-метровой прибрежной зоне, где можно найти множество ресторанов, магазинов и развлечений премиум-класса. Ключевые особенности — Свежее веяние в дизайне: светлые песочные оттенки, округлые элементы, плетеные ковры и природные инсталляции делают интерьеры и экстерьеры клубного дома по-настоящему минималистичными и возвышенными. — Во всех апартаментах предусмотрен приватный балкон, выделенные парковочные мест и панорамные окна, из которых открываются великолепные виды на Шарджу. — Для резидентов комплекса круглосуточно открыты 4000 квадратных метров ландшафтных парков, детские площадки, баскетбольный корт, пешеходные и беговые дорожки, бассейны и полностью оборудованный тренажерный зал. Инфраструктура района Maryam Island — стремительно развивающееся комьюнити с роскошной набережной, белоснежными пляжами, променадом и разнообразием сферы услуг. Для жителей района в шаговой доступности представлена вся необходимая социальная инфраструктура: школы Gate 3 Victoria International, Al Durrah International, госпиталь Oriana Hospital, магазины Al Arab Mall, Ansar Mall и развлекательный павильон Expo Centre Sharjah. Особенности расположения От жилого комплекса доступны выезды на шоссе Al Wahda Rd (Toll Rd) и Al Taawun St, благодаря чему можно быстро добраться до ключевых мест эмирата. Al Nahda Park Sharjah находится в 10 минутах, пляжный павильон Beach Mamzar — ️в 11 минутах, торговый центр City Centre Sharjah — в 12 минутах. До района Downtown Дубая получится доехать за 25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет около 13 минут.