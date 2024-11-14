Каталог
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
Citrine Residences by Eagle Hills

Citrine Residences by Eagle Hills

Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Eagle Hills
от 137 м² до 147 м²
3
от 727 267 $от 5 225 $/м²

График платежей

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Продажа

3 спальни
137 – 147
727 267 – 773 284
5 225 – 5 272
Премиальный жилой комплекс в самом сердце Шарджи на острове Maryam Island. Citrine Residences — олицетворение великолепия современной архитектуры в непосредственной близости от набережной Персидского залива. Отличительной чертой является прямой доступ к 900-метровой прибрежной зоне, где можно найти множество ресторанов, магазинов и развлечений премиум-класса. Ключевые особенности — Свежее веяние в дизайне: светлые песочные оттенки, округлые элементы, плетеные ковры и природные инсталляции делают интерьеры и экстерьеры клубного дома по-настоящему минималистичными и возвышенными. — Во всех апартаментах предусмотрен приватный балкон, выделенные парковочные мест и панорамные окна, из которых открываются великолепные виды на Шарджу. — Для резидентов комплекса круглосуточно открыты 4000 квадратных метров ландшафтных парков, детские площадки, баскетбольный корт, пешеходные и беговые дорожки, бассейны и полностью оборудованный тренажерный зал. Инфраструктура района Maryam Island — стремительно развивающееся комьюнити с роскошной набережной, белоснежными пляжами, променадом и разнообразием сферы услуг. Для жителей района в шаговой доступности представлена вся необходимая социальная инфраструктура: школы Gate 3 Victoria International, Al Durrah International, госпиталь Oriana Hospital, магазины Al Arab Mall, Ansar Mall и развлекательный павильон Expo Centre Sharjah. Особенности расположения От жилого комплекса доступны выезды на шоссе Al Wahda Rd (Toll Rd) и Al Taawun St, благодаря чему можно быстро добраться до ключевых мест эмирата. Al Nahda Park Sharjah находится в 10 минутах, пляжный павильон Beach Mamzar — ️в 11 минутах, торговый центр City Centre Sharjah — в 12 минутах. До района Downtown Дубая получится доехать за 25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет около 13 минут.

Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Море350 м
Школа300 м
Магазин4 км
Аэропорт10 км

  • Детская площадка
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Лобби для гостей
  • Прогулочная зона
  • Набережная

Eagle Hills

Eagle Hills

Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать: - Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей. - Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек. - Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.
Подробнее

  1. Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов
    Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов14.11.2024
