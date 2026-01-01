Каталог
Cello Apartments

19/14, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Taraf Properties
Площадь
от 68 м² до 163 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 309 353 $от 4 231 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 82
309 353 – 356 814
4 324 – 4 543
2 спальни
123
533 506 – 546 086
4 315 – 4 417
3 спальни
163
689 898 – 695 616
4 231 – 4 267
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис спокойствия в престижном семейном сообществе. Cello от Tarafa Development — клубный дом в Jumeirah Village Circle для тех, кто ценит развитую инфраструктуру и быстрый доступ к ключевым локациям Дубая. Две башни предлагают форматы от студий до пентхаусов с 4 спальнями с открытыми планировками и изысканным дизайном. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в стиле современного минимализма: светлая нейтральная палитра молочно-бежевых и сливочных тонов, крупноформатная керамогранитная плитка на полах, белый матовый камень на столешницах и фартуке кухни, натуральное дерево на фасадах шкафов. Линейные подвесные светильники и металлические профили оконных рам создают графичный, но сдержанный акцент в общей атмосфере. — Резиденции, за исключением студий, оснащены столовыми, отдельными прачечными и гардеробными. В пентхаусах также предусмотрена комната для личного персонала. Во всех типах апартаментов можно дополнительно оборудовать балкон. — На территории комплекса: бассейны, тренажерный зал, пространство для йоги, читальня, открытый кинотеатр, зона для барбекю и детская игровая площадка. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити Jumeirah Village Circle с прямым выездом на Al Khail Road. Добраться до Dubai Hills Mall, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, The Springs Souk, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Butterfly Garden, Golf Course и Dubai Polo & Equestrian Club можно за 10–20 минут, до Jumeirah Beach, Downtown Dubai, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Waterfront Market и Dubai Safari Park — за 25–30 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 35 минут.

Локация

На карте
19/14, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Школа650 м
Магазин250 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
