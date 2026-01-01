Cello Apartments

Описание

Оазис спокойствия в престижном семейном сообществе. Cello от Tarafa Development — клубный дом в Jumeirah Village Circle для тех, кто ценит развитую инфраструктуру и быстрый доступ к ключевым локациям Дубая. Две башни предлагают форматы от студий до пентхаусов с 4 спальнями с открытыми планировками и изысканным дизайном. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в стиле современного минимализма: светлая нейтральная палитра молочно-бежевых и сливочных тонов, крупноформатная керамогранитная плитка на полах, белый матовый камень на столешницах и фартуке кухни, натуральное дерево на фасадах шкафов. Линейные подвесные светильники и металлические профили оконных рам создают графичный, но сдержанный акцент в общей атмосфере. — Резиденции, за исключением студий, оснащены столовыми, отдельными прачечными и гардеробными. В пентхаусах также предусмотрена комната для личного персонала. Во всех типах апартаментов можно дополнительно оборудовать балкон. — На территории комплекса: бассейны, тренажерный зал, пространство для йоги, читальня, открытый кинотеатр, зона для барбекю и детская игровая площадка. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити Jumeirah Village Circle с прямым выездом на Al Khail Road. Добраться до Dubai Hills Mall, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, The Springs Souk, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Butterfly Garden, Golf Course и Dubai Polo & Equestrian Club можно за 10–20 минут, до Jumeirah Beach, Downtown Dubai, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Waterfront Market и Dubai Safari Park — за 25–30 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 35 минут.