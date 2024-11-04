Cape Hayat

Описание

Премиальный жилой комплекс в развивающемся районе Mina Al Arab эмирата Рас-эль-Хайма, расположенный на берегу Персидского залива. Прекрасная зеленая локация как для семейной жизни, так и для пляжного отдыха. Комплекс состоит из 4 башен и насчитывает 668 лотов: студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Лоты предлагают виды на океан, лагуну и мангровые заросли. Отделка выполнена в спокойных светлых тонах. На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, зоны прогулок и отдыха, детская площадка, беговая дорожка, спортивные корты, рестораны и магазины. В 5-10 минутах от локации находятся супермаркеты Choithrams, Bloom и Green Harvest, школы RAK Academy British School, RAK Modern Private School и медицинские центры The American Medical Center, Cosmo Health Medical Center, Al Jazeera Medical Clinic. Надежный застройщик Компания RAK Properties была основана в 2005 году, и за прошедшее время выпустила десятки жилых и коммерческих зданий. Главной локацией девелопера является эмират Рас-эль-Хайма, но также появляются объекты других эмиратах — например, в Дубае. За годы своей деятельности RAK Properties получили немало наград и признаний за свой вклад в развитие недвижимости и туризма в ОАЭ.