Cape Hayat

Ras al-Khaimah City, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 625 м² до 625 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 3 267 528 $от 5 222 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
625
3 267 528
5 222

Описание

Премиальный жилой комплекс в развивающемся районе Mina Al Arab эмирата Рас-эль-Хайма, расположенный на берегу Персидского залива. Прекрасная зеленая локация как для семейной жизни, так и для пляжного отдыха. Комплекс состоит из 4 башен и насчитывает 668 лотов: студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Лоты предлагают виды на океан, лагуну и мангровые заросли. Отделка выполнена в спокойных светлых тонах. На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, зоны прогулок и отдыха, детская площадка, беговая дорожка, спортивные корты, рестораны и магазины. В 5-10 минутах от локации находятся супермаркеты Choithrams, Bloom и Green Harvest, школы RAK Academy British School, RAK Modern Private School и медицинские центры The American Medical Center, Cosmo Health Medical Center, Al Jazeera Medical Clinic. Надежный застройщик Компания RAK Properties была основана в 2005 году, и за прошедшее время выпустила десятки жилых и коммерческих зданий. Главной локацией девелопера является эмират Рас-эль-Хайма, но также появляются объекты других эмиратах — например, в Дубае. За годы своей деятельности RAK Properties получили немало наград и признаний за свой вклад в развитие недвижимости и туризма в ОАЭ.

Локация

На карте
Ras al-Khaimah City, United Arab Emirates

Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Школа6 км
Магазин750 м
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

Новости

Каталог