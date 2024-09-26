Bluebell Residence by GJ

Описание

Современный жилой комплекс в центре Аджмана. Дизайн Bluebell Residence вдохновлен цветком колокольчика, который символизирует связь с природой, а интерьеры выполнены с использованием современных материалов и ориентированы на высокий уровень комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в нейтральных тонах, кондиционерами. Благодаря большим окнам в пол и балконам дом всегда будет наполнен естественным светом. - За каждой резиденцией закреплено парковочное место. - Для безопасности жителей комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. - Для резидентов предусмотрены современные общественные пространства и инфраструктура для активного образа жизни, включая полностью оборудованный фитнес-центр с современными тренажерами. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на магистрали Emirates Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. До парка Al Hamediya Park можно добраться за 3 минуты, торгового центра Ajman City Centre — за 10 минут, пляжа Ajman Beach и природного заповедника Al Zorah Natural Reserve — за 15 минут, больницы Al Amina Hospital — за 20 минут. В ближайшем будущем рядом с комплексом откроется университет Al Watan University. Дорога до Sharjah International Airport займет 20 минут, а до Dubai International Airport — примерно 26 минут.