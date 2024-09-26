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Bluebell Residence by GJ

9/50, Al Helio 2 Street, Al Aamra, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 108 м² до 206 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 166 976 $от 1 520 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
84 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
108 – 117
166 976 – 184 887
1 543 – 1 572
2 спальни
161 – 206
245 107 – 315 571
1 520 – 1 525
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс в центре Аджмана. Дизайн Bluebell Residence вдохновлен цветком колокольчика, который символизирует связь с природой, а интерьеры выполнены с использованием современных материалов и ориентированы на высокий уровень комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в нейтральных тонах, кондиционерами. Благодаря большим окнам в пол и балконам дом всегда будет наполнен естественным светом. - За каждой резиденцией закреплено парковочное место. - Для безопасности жителей комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. - Для резидентов предусмотрены современные общественные пространства и инфраструктура для активного образа жизни, включая полностью оборудованный фитнес-центр с современными тренажерами. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на магистрали Emirates Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. До парка Al Hamediya Park можно добраться за 3 минуты, торгового центра Ajman City Centre — за 10 минут, пляжа Ajman Beach и природного заповедника Al Zorah Natural Reserve — за 15 минут, больницы Al Amina Hospital — за 20 минут. В ближайшем будущем рядом с комплексом откроется университет Al Watan University. Дорога до Sharjah International Airport займет 20 минут, а до Dubai International Airport — примерно 26 минут.

Локация

На карте
9/50, Al Helio 2 Street, Al Aamra, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Школа4 км
Магазин10 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей

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