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Blue Marina Residence by Shakirov Developments

Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Shakirov Developments
Площадь
от 62 м² до 331 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 537 209 $от 5 114 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
62 – 69
537 209 – 593 601
8 599 – 8 613
2 спальни
117 – 171
786 521 – 1 125 990
6 566 – 6 671
3 спальни
157 – 297
1 216 882 – 1 973 723
6 639 – 7 703
4 спальни
296 – 331
1 513 682 – 2 181 483
5 114 – 6 588
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Blue Marina Residence – жилой комплекс от Shakirov Developments, расположенный рядом с мариной на Dubai Islands. Проект состоит из двух башен и включает 125 полностью меблированных резиденций: апартаменты с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, а также просторные двухуровневые квартиры. Ключевые особенности – Апартаменты передаются с полной меблировкой. В проекте представлены резиденции с частичным или прямым видом на море, квартиры с видом на сад и дуплексы с панорамой марины. – На уровне подиума предусмотрены infinity-бассейн с видом на море и городской горизонт, современный тренажерный зал, детская игровая площадка, зона барбекю и благоустроенные пространства для отдыха. – Для жителей также доступны открытый кинотеатр, лаунж-зоны среди ландшафтного озеленения и площадки для отдыха и общения на свежем воздухе. – В каждой башне предусмотрены дизайнерское лобби с консьерж-стойкой и три лифта. Комплекс включает первый этаж, два парковочных уровня и восемь жилых этажей. Преимущества расположения До Dubai Islands Mall можно добраться примерно за 3 минуты, а до Al Mamzar Beach Park – за 10 минут. Поездка до Dubai International Financial Centre занимает около 20 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – около 25 минут. Международный аэропорт расположен в 15 минутах езды.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс (Dubai Islands)

Дубай
Dubai Islands – островной кластер с курортной инфраструктурой, набережными и выходом к Персидскому заливу.
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Транспортная доступность

Море200 м
Школа8 км
Магазин300 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная
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