Blue Marina Residence by Shakirov Developments

Описание

Blue Marina Residence – жилой комплекс от Shakirov Developments, расположенный рядом с мариной на Dubai Islands. Проект состоит из двух башен и включает 125 полностью меблированных резиденций: апартаменты с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, а также просторные двухуровневые квартиры. Ключевые особенности – Апартаменты передаются с полной меблировкой. В проекте представлены резиденции с частичным или прямым видом на море, квартиры с видом на сад и дуплексы с панорамой марины. – На уровне подиума предусмотрены infinity-бассейн с видом на море и городской горизонт, современный тренажерный зал, детская игровая площадка, зона барбекю и благоустроенные пространства для отдыха. – Для жителей также доступны открытый кинотеатр, лаунж-зоны среди ландшафтного озеленения и площадки для отдыха и общения на свежем воздухе. – В каждой башне предусмотрены дизайнерское лобби с консьерж-стойкой и три лифта. Комплекс включает первый этаж, два парковочных уровня и восемь жилых этажей. Преимущества расположения До Dubai Islands Mall можно добраться примерно за 3 минуты, а до Al Mamzar Beach Park – за 10 минут. Поездка до Dubai International Financial Centre занимает около 20 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – около 25 минут. Международный аэропорт расположен в 15 минутах езды.