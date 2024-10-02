Описание

Функциональный жилой комплекс, созданный для активной городской жизни в динамичном районе Jebel Ali. Архитектурная концепция Azizi Rose подчеркивает современный характер района, сохраняя визуальную легкость и практичность. Внутренние пространства адаптированы как для собственного проживания, так и для аренды. Ключевые особенности - В комплексе представлены студии и односпальные апартаменты с чистовой отделкой, светлыми интерьерами, продуманными открытыми планировками. - Для безопасности резидентов здание находится под круглосуточной охраной. - На территории ЖК расположены: тренажерный зал, корт для падел-тенниса, беговая дорожка, детская площадка, бассейн для взрослых и детей, кинотеатр на открытом воздухе. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road. За 8 минут можно добраться до остановки общественного транспорта, станции метро Life Pharmacy и выставочного центра Expo City Dubai, за 12 минут – до района JLT и торгового центра Ibn Battuta Mall, за 25 минут – до Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 18 минут.