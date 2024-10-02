Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAzizi Rose

Azizi Rose

15, S112 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 36 м² до 79 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 180 531 $от 4 443 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
180 531
5 006
1 спальня
79
352 893 – 353 438
4 443 – 4 449
Каталог планировок

Описание

Функциональный жилой комплекс, созданный для активной городской жизни в динамичном районе Jebel Ali. Архитектурная концепция Azizi Rose подчеркивает современный характер района, сохраняя визуальную легкость и практичность. Внутренние пространства адаптированы как для собственного проживания, так и для аренды. Ключевые особенности - В комплексе представлены студии и односпальные апартаменты с чистовой отделкой, светлыми интерьерами, продуманными открытыми планировками. - Для безопасности резидентов здание находится под круглосуточной охраной. - На территории ЖК расположены: тренажерный зал, корт для падел-тенниса, беговая дорожка, детская площадка, бассейн для взрослых и детей, кинотеатр на открытом воздухе. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road. За 8 минут можно добраться до остановки общественного транспорта, станции метро Life Pharmacy и выставочного центра Expo City Dubai, за 12 минут – до района JLT и торгового центра Ibn Battuta Mall, за 25 минут – до Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 18 минут.

Локация

На карте
15, S112 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Магазин450 м
Метро850 м
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 1
Каталог