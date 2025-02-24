Ayaan Heights by IGO

Описание

Гармония ритма мегаполиса и природного спокойствия. Многофункциональный комплекс Ayaan объединяет апартаменты и офисы в районе Meydan Horizon. Этот проект создан для тех, кто стремится к балансу между профессиональной деятельностью и комфортной жизнью у воды в окружении зелени. Ключевые особенности — Коллекция лотов с 1, 2 и 3 спальнями, высокими потолками, системой «Умный дом», открытыми планировками и панорамными окнами с видами на лагуну и парк. — Интерьеры выполнены в светлой палитре с преобладанием оттенков топленого молока, песка и натурального дерева. Матовое покрытие и текстурная отделка стен в серо-бежевом камне подчеркивают геометрию пространства. — Инфраструктура включает infinity-бассейн с террасой, полностью оборудованный фитнес-центр, зону отдыха, детский клуб с игровой комнатой и небесный бар. — Торговые бутики на первом этаже обеспечивают повседневное удобство для жителей, формируя самодостаточную экосистему внутри здания. Преимущества расположения Резиденция расположена в развивающемся комьюнити Meydan Horizon с прямым доступом к основным транспортным артериям города. Дорога до заповедника Ras Al Khor и Downtown Dubai, Business Bay, World Islands и Dubai Design District занимает 5-10 минут. Поездка до Palm Jumeirah — 20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.