Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAyaan Heights by IGO

Ayaan Heights by IGO

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 71 м² до 163 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 451 353 $от 6 153 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
3%
  1. При оформлении договора
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 74
451 353 – 485 783
6 326 – 6 553
2 спальни
120
739 721 – 762 719
6 153 – 6 330
3 спальни
161 – 163
1 014 734 – 1 029 053
6 279 – 6 281
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония ритма мегаполиса и природного спокойствия. Многофункциональный комплекс Ayaan объединяет апартаменты и офисы в районе Meydan Horizon. Этот проект создан для тех, кто стремится к балансу между профессиональной деятельностью и комфортной жизнью у воды в окружении зелени. Ключевые особенности — Коллекция лотов с 1, 2 и 3 спальнями, высокими потолками, системой «Умный дом», открытыми планировками и панорамными окнами с видами на лагуну и парк. — Интерьеры выполнены в светлой палитре с преобладанием оттенков топленого молока, песка и натурального дерева. Матовое покрытие и текстурная отделка стен в серо-бежевом камне подчеркивают геометрию пространства. — Инфраструктура включает infinity-бассейн с террасой, полностью оборудованный фитнес-центр, зону отдыха, детский клуб с игровой комнатой и небесный бар. — Торговые бутики на первом этаже обеспечивают повседневное удобство для жителей, формируя самодостаточную экосистему внутри здания. Преимущества расположения Резиденция расположена в развивающемся комьюнити Meydan Horizon с прямым доступом к основным транспортным артериям города. Дорога до заповедника Ras Al Khor и Downtown Dubai, Business Bay, World Islands и Dubai Design District занимает 5-10 минут. Поездка до Palm Jumeirah — 20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин750 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 2
Каталог